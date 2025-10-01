El vicegobernador Fabián Martín participó de la inauguración de obras en el Club Sportivo Desamparados

Se trata de un paso importante en el fortalecimiento de la infraestructura de la histórica institución sanjuanina, que refuerza su compromiso con brindar mejores condiciones a socios, hinchas y familias que acompañan en cada encuentro.

El vicegobernador Fabián Martín encabezó junto a autoridades provinciales y municipales la inauguración de las obras de refacción y modernización de los baños de Platea y Popular Norte del estadio del Club Sportivo Desamparados.

En la ceremonia también participaron el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, y los diputados provinciales Juan de la Cruz Córdoba, María Rita Lascano, Marcela Quiroga, Mónica González y Federico Rizo, además de autoridades municipales, dirigentes del club y referentes del deporte local.

Durante su discurso, el vicegobernador destacó la relevancia de este tipo de obras para el crecimiento institucional y social de los clubes: “Desamparados siempre fue grande por su gente. Esta obra demuestra que, cuando trabajamos juntos, se puede avanzar y progresar. El club es contención para niños y jóvenes, y por eso el Gobierno de San Juan, junto al gobernador Marcelo Orrego, seguirá apoyando al deporte como política de Estado”.

Fabián Martín también remarcó la relación entre deporte y educación, e hizo hincapié en los programas que la provincia impulsa para acompañar a los sanjuaninos: “Nuestra gestión ha puesto el eje en la educación: entregamos computadoras a estudiantes y docentes, implementamos el boleto escolar gratuito, y avanzamos en la construcción de escuelas. El deporte acompaña este camino, porque transmite valores, forma personas y fortalece a la sociedad”.

La inauguración fue celebrada como un nuevo paso en el crecimiento institucional de Sportivo Desamparados, que sigue consolidándose como uno de los clubes más importantes de San Juan y de la región cuyana.