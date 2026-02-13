El vicegobernador participó en la presentación de dos libros

En el Auditorio Emar Acosta del edificio Anexo de la Cámara de Diputados de San Juan se realizó la presentación de los libros “Alberdi. La indómita luz”, de Daniel S. Pereyra, y “Libertad y Justicia en la Era de la Inteligencia Artificial”, de Martín Carranza Torres. La actividad contó con la participación del vicegobernador Fabián Martín, junto a los autores de los libros, los secretarios Gustavo Velert (Legislativo) y Jorge Fernandez (Administrativo); y los legisladores: Juan de la Cruz Córdoba, Federico Rizo, Luis Rueda, Fernando Patinella, Marcelo Mallea.

Durante la apertura, el vicegobernador agradeció la presencia de los autores y destacó el valor de generar espacios de intercambio en el ámbito legislativo. “Muchas gracias por estar acá y traer sus ideas y experiencias, que son muy valiosas, especialmente en una época de cambios trascendentales para la República Argentina. Cambios que son necesarios y que van a ser productivos para este bello país que tenemos”, expresó.

Asimismo, subrayó la importancia del debate y la pluralidad de ideas: “Para nosotros es muy importante poder escuchar y debatir. Esta mesa se ha conformado para que los autores puedan exponer lo que plantean en sus libros, pero también para que haya preguntas y diálogo, y que podamos enriquecernos a través de ese intercambio”.

En ese marco, hizo referencia al contexto de reformas estructurales que atraviesa el país, entre ellas la Reforma Laboral, y señaló que los procesos de transformación requieren una mirada integral y gradual. “Es importante entender que una sola modificación no va a resolver todos los problemas que tenemos. Necesitamos muchos cambios, que deben realizarse de manera paulatina. No todo lo que viene del pasado está mal; podemos rescatar muchas cosas. De eso se trata la vida institucional: aprender de la experiencia y mejorar día a día para brindar a nuestros ciudadanos una mejor calidad de vida”, afirmó.

Tras la presentación formal de las obras, se desarrolló un conversatorio del que participaron los autores, el vicegobernador y el público presente. El espacio permitió profundizar en los ejes centrales de ambos libros y propició un intercambio directo de preguntas, reflexiones y aportes, consolidando una instancia de diálogo abierto en el ámbito legislativo.

La jornada contó además con la participación —de manera virtual— de Alberto Benegas Lynch (h), presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Sobre los autores

Daniel S. Pereyra

– Autor de: Alberdi. La indómita luz (Editorial Grupo Unión, 2025)

Contador público y escritor mendocino. Fue rector de la Universidad de Congreso (2000-2008). Dirige la Cátedra Alberdi en Mendoza y es fundador de la Fundación Alberdi, dedicada a la difusión del pensamiento republicano y constitucional de Juan Bautista Alberdi.

El libro reconstruye la figura de Alberdi como jurista, economista y pensador político fundamental para la organización constitucional argentina. Reúne testimonios y análisis de diversos intelectuales sobre la vigencia de su pensamiento en el siglo XXI.

Cuenta con prólogo del Presidente de la Nación, Javier Milei.

Martín Carranza Torres

-Autor de: Libertad y Justicia en la Era de la Inteligencia Artificial (Editorial Grupo Unión, 2025)

Abogado especializado en tecnología y derecho. Autor de obras sobre innovación tecnológica y marcos legales, con foco en software libre, regulación digital y protección de libertades individuales.

En su libro analiza los desafíos que plantea la inteligencia artificial para el derecho y la libertad, sosteniendo que los mayores riesgos provienen del uso estatal de estas tecnologías más que de la tecnología en sí.

Cuenta con la Introducción a cargo del Dr. Ricardo Manuel Rojas y Prólogo de Dr. Sebastián Amerio, Secretario de la Corte de Justicia de la Nación.

Visita guiada por el edificio histórico

Una vez concluida la presentación y conversatorio de los libros, los autores Martín Carranza y Daniel Pereyra realizaron un recorrido por el edificio histórico en el marco del programa de Visitas Guiadas a cargo del área de Información Parlamentaria. Durante el trayecto profundizaron en la historia, funcionamiento y composición actual del Poder Legislativo Provincial.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras- Federico Funes