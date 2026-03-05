El vicegobernador presente en una nueva edición multitudinaria de Rivadavia en Colores

El titular del Poder Legislativo, Fabián Martín participó de una nueva edición de la Fiesta Rivadavia en Colores, que convocó a más de 55.000 personas y volvió a posicionarse como uno de los encuentros culturales más relevantes del departamento. Durante la jornada, Martín acompañó al intendente Sergio Miodowsky y recorrió el predio donde miles de familias se reunieron para disfrutar de una propuesta artística y recreativa de gran magnitud. El Vicegobernador destacó el trabajo organizativo del municipio y el compromiso de los equipos que hicieron posible el evento, subrayando el valor de estas celebraciones como espacios de identidad y cohesión social. En ese sentido, remarcó que las fiestas populares fortalecen el sentido de pertenencia y reflejan el esfuerzo de una comunidad trabajadora, poniendo en valor el aporte de cada área involucrada: personal municipal, fuerzas de seguridad, artistas y equipos técnicos. La grilla artística incluyó la participación de destacados referentes locales y nacionales como Los Videla, La Joda, Destino San Javier y DesaKTa2, quienes ofrecieron espectáculos que acompañaron una noche pensada para el disfrute de toda la familia.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi