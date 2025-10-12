El Zonda volvió a rugir ante una multitud que vibró con el regreso del automovilismo nacional tras 6 años

Una multitud de personas colmó el autódromo El Zonda – Eduardo Copello para vivir la novena fecha del Campeonato Argentino de TC2000, que marcó el regreso del automovilismo nacional al mítico circuito sanjuanino luego de seis años.

novena fecha del Campeonato Argentino de TC2000, que marcó el retorno del automovilismo nacional al Autódromo El Zonda – Eduardo Copello. De este modo, el histórico trazado sanjuanino volvió recibir a la categoría más tecnológica de Sudamérica con los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia después de 6 años. La última visita que fue el 19 de septiembre de 2019 con la victoria de Matías Milla con el Renault Fluence del Renault Sport.

En este marco el gobernador orrego realizó el acto de premiación a periodistas reconocidos tales como Carlos Legani y Enrique Pinardi, posteriormente descubrió un mural que se realizó en honor al flaco Traverso. Además de esto, tuvo la oportunidad de recorrer el circuito totalmente renovado y compartió la jornada con el público que estaba apostado entre los cerros.

Cabe destacar que la gente estuvo en el lugar desde el pasado jueves donde pernoctó. Una postal que se repitió en este escenario fueron los gazebos llenos de familia y los asados que volvieron a ser una tradición en este legendario circuito sanjuanino.