Emotivo acto por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas

El vicegobernador Fabián Martín encabezó el jueves 2 de abril el acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Acompañaron en la ocasión los diputados Juan de la Cruz Córdoba, Mónica González y Marcelo Mallea.

La jornada estuvo dedicada a honrar la memoria de quienes dieron su vida en defensa del territorio argentino. En ese marco, el Gobierno de San Juan organizó una ceremonia que reunió a autoridades provinciales, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, excombatientes, familiares de caídos y vecinos.

El acto se inició con la recepción de las autoridades presentes, entre ellas el vicegobernador, la ministra de Gobierno Laura Palma, la intendenta de la Capital Susana Laciar y autoridades militares, junto a agrupaciones de veteranos. Posteriormente, se llevó adelante la presentación de las tropas formadas y el saludo protocolar, dando paso al izamiento de la bandera nacional y a la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la banda de música del RIM 22.

Durante la ceremonia, se dio lectura a una declaración de la Cámara de Diputados y se realizó la colocación de ofrendas florales en homenaje a los caídos, en un clima de profundo respeto. Asimismo, tuvo lugar una invocación religiosa y un minuto de silencio en memoria de los héroes de Malvinas.

La jornada también incluyó palabras alusivas de un veterano de guerra en representación de la Agrupación 2 de Abril, seguidas por los discursos de las autoridades. En ese contexto, la ministra de Gobierno destacó la importancia del trabajo conjunto con los excombatientes, especialmente a través de su presencia en las escuelas para transmitir a las nuevas generaciones la historia y el significado de la gesta.

Por su parte, el vicegobernador subrayó el valor de la memoria y el compromiso ciudadano, al tiempo que agradeció a los excombatientes por su entrega y trayectoria, resaltando la necesidad de honrar su legado a través de acciones cotidianas.

El acto concluyó con la entonación de la Marcha de Malvinas y dio paso a un desfile cívico-militar, que se desarrolló sobre calle San Luis, desde avenida Las Heras hasta avenida España. En la pasada participaron efectivos de distintas fuerzas, excombatientes e instituciones, incluyendo delegaciones del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal, el Servicio Penitenciario y estudiantes de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana.