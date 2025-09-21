En Argentina: el 22 de septiembre a las 15 hs 19 minutos comenzará la Primavera

Aunque el inicio astronómico de la primavera en el hemisferio sur varía entre el 21 y el 23 de septiembre, en nuestro país se adoptó el 21 como fecha fija por razones prácticas y culturales. Esta elección permite organizar celebraciones estudiantiles, actividades al aire libre y encuentros sociales, especialmente entre jóvenes.

Además del cambio de estación, este día se superpone con el Día del Estudiante. Esta coincidencia fortaleció el simbolismo de la fecha como un día de renovación, juventud y vida.

Durante milenios, la humanidad observó que, solo dos veces al año, sucedía algo especial: la noche y el día tenían la misma duración. Ese fenómeno se llama equinoccio. “Equi” de igualdad y “noccio” de noche, cuando el día se extendía tanto como la noche. Esos dos días singulares marcan el inicio de las estaciones, el otoño y la primavera. Ese día se acerca y con él una cascada de acontecimientos que solo se repiten cada 365 días.

Según la NASA, “un equinoccio ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre. En 2025, fue el 20 de marzo a las 09:01 UTC (tiempo universal coordinado) y el próximo será el 22 de septiembre a las 19:19 UTC”. Este momento señala cuando ambos hemisferios, norte y sur, reciben luz solar de forma casi equitativa.

El Servicio de Hidrografía Naval detalla: “el equinoccio de primavera ocurre el 22 de septiembre a las 15 h 19 min”, en horario oficial de Argentina (HOA).

Ambos organismos coinciden en que este fenómeno marca el comienzo de las estaciones astronómicas, y sus fechas pueden variar ligeramente cada año. Esto obedece a la diferencia entre el año trópico (365,2422 días solares) y el año del calendario gregoriano (365,2425 días solares).

El año trópico es el tiempo real que tarda la Tierra en completar una vuelta alrededor del Sol tomando como referencia las estaciones. El calendario gregoriano es el sistema que se usa todos los días, dividido en meses y años. Para ajustarse a esa diferencia se agregan los años bisiestos, que suman un día extra cada cuatro años.

Cuándo empieza el verano

El siguiente cambio estacional relevante tras la primavera es el inicio del verano. Tanto esta estación como el invierno comienzan luego de un solsticio. Se trata del momento en que el Sol alcanza su máxima o mínima altura aparente en el cielo respecto al ecuador terrestre, lo que ocurre dos veces al año: en junio y en diciembre.

Esto se produce porque la Tierra está inclinada sobre su eje, y durante el solsticio de verano en el hemisferio sur, uno de los polos se encuentra más orientado hacia el Sol. Eso provoca que en países como Argentina ese día sea el más largo del año y la noche, la más corta. El evento marca el inicio formal del verano, lo que señala un cambio evidente en la duración de la luz solar diaria. Según el SHN, “el solsticio de verano ocurrirá el 21 de diciembre a las 12 h 03 min” (HOA) en 2025.