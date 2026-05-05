En Celebración por el Día De la Minería

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Iluminamos el edificio de dorado del 5 al 8 de mayo, en el marco del Día de la Minería. Esta acción busca poner en valor, los aportes de Domingo Faustino Sarmiento al desarrollo de esta industria en la Argentina.

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