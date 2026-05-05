LOCALES En Celebración por el Día De la Minería EL REPORTERO 5 de mayo de 2026 Iluminamos el edificio de dorado del 5 al 8 de mayo, en el marco del Día de la Minería. Esta acción busca poner en valor, los aportes de Domingo Faustino Sarmiento al desarrollo de esta industria en la Argentina. Navegación de entradas Anterior: Seguimos apoyando a nuestros deportistasSiguiente: Alerta meteorológica – Viento Zonda Más historias LOCALES Alerta meteorológica – Viento Zonda EL REPORTERO 5 de mayo de 2026 LOCALES SOCIEDAD Ante el crecimiento del turismo en la provincia, 120 efectivos policiales se formarán como anfitriones EL REPORTERO 5 de mayo de 2026 LOCALES Exportaciones de pasas crecieron un 50% en dólares EL REPORTERO 4 de mayo de 2026