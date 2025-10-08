En el mes rosa continuamos con los operativos de salud en tu barrio

EL REPORTERO 8 de octubre de 2025
mes rosa

Podés completar tu carnet de vacunas, controlar la presión arterial y glucemia, además vas a poder hacerle tus consulta a la nutri y al médico clínico.

🐶Como las mascotas son parte de la familia, podés también vacunarlas y desparasitarlas 💉

Te esperamos 🕜de 9 a 12hs

📆Miércoles 8 de octubre 📍 Asentamiento Río San Juan

📆Martes 14 de octubre 📍 Bº Cuesta del Viento

📆Jueves 16 de octubre 📍 Asentamiento Pedro Echagüe

📆Miércoles 22 de octubre 📍 Plaza Héroes de Malvinas

⚠️ No olvides llevar tu carnet y el de tu mascota

