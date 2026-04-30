En Rivadavia: Orrego inauguró una nueva delegación del Registro Civil para facilitar trámites a más de 90.000 vecinos

Se encuentra en el barrio Jardín Policial. La iniciativa está pensada para mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante un acceso más cercano, ágil y eficiente a trámites fundamentales.

Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, quedó inaugurada una nueva delegación del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en el departamento Rivadavia, una iniciativa pensada para mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante un acceso más cercano, ágil y eficiente a trámites fundamentales. Acompañaron al gobernador, la ministra de Gobierno, Laura Palma; autoridades del Registro Civil; intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky y vecinos de la zona.

La nueva sede, ubicada en el Barrio Jardín Policial, en calles Tulum y Victoria, permite a las familias gestionar DNI, pasaportes y registrar actos jurídicos como nacimientos, matrimonios y uniones convivenciales en un espacio moderno y adecuado. Esta incorporación representa un avance concreto en la descentralización de servicios, evitando traslados innecesarios y reduciendo tiempos de espera.

Durante la inauguración, el gobernador Orrego dijo: “Para nosotros es fundamental acercar el Estado con respuestas claras y soluciones concretas. Apostamos a descentralizar los servicios para hacerlos más ágiles, simples y eficientes, permitiendo que las personas realicen trámites esenciales como DNI, pasaporte o inscripciones de nacimientos cerca de su hogar. Esta nueva delegación beneficiará de manera directa e indirecta a más de 90.000 personas, lo que la convierte en una acción muy significativa para la comunidad. Además, quiero saludar a los trabajadores en su día, quienes con esfuerzo hacen que la provincia siga adelante.”

Con esta apertura, el Estado se acerca a donde la gente vive, optimizando recursos y facilitando gestiones cotidianas que impactan directamente en la organización familiar. La delegación está destinada a brindar cobertura a una población que supera los 90.000 habitantes, fortaleciendo la infraestructura de servicios en una zona que requería mayor presencia estatal.

En este contexto, la presidenta de la Unión Vecinal del barrio, María Ester Castán, dijo: “Quiero agradecer, en nombre de las 419 familias del barrio Jardín Policial, por hacer realidad este sueño de tantos años de trabajo vecinal. Como dirigente desde hace 40 años, valoro el esfuerzo que no solo beneficia a nuestra comunidad, sino también a otros barrios. De corazón, muchas gracias y bendiciones; seguiremos acompañando y trabajando juntos.”

Además, esta oficina se integra a la red existente en Rivadavia, complementando la atención de las sedes ubicadas en Avenida Libertador 4352 Oeste y en el Barrio Aramburu, ampliando así la cobertura territorial en el departamento.

La inauguración forma parte de un plan estratégico impulsado por el Ministerio de Gobierno, que contempla la expansión y modernización del sistema registral en toda la provincia. Entre 2024 y 2026, se han concretado nuevas sedes y reaperturas en distintos puntos, junto con mejoras en infraestructura, incorporación de tecnología y renovación de equipamiento, como kits de biometría y firma digital.

Actualmente, la provincia cuenta con 39 delegaciones distribuidas en todos los departamentos, garantizando un acceso más equitativo al derecho a la identidad. Esta política pública reafirma el compromiso de construir un Estado más cercano, que responde a las necesidades concretas de los sanjuaninos y simplifica su vida diaria.