Encuentro y talento local

EL REPORTERO 23 de marzo de 2026
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#FeriadeArtesanosyEmprendedores

En el Parque de Rivadavia se llevó a cabo una nueva edición de la feria, en el marco del Mes de la Mujer, con una gran participación de familias y vecinos que se acercaron a disfrutar, recorrer y acompañar el trabajo local.

Artesanas, emprendedoras y emprendedores ofrecieron sus productos en una jornada que combinó creatividad y encuentro en un espacio pensado para compartir.

Seguimos generando oportunidades y fortaleciendo estos espacios que impulsan la economía local y la comunidad. 💚

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