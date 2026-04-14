Entrega de módulos para personas con diabetes

El cronograma de entrega será del 15 al 24 de abril para los departamentos alejados. Por otro lado, del 23 al 29 de abril será el turno para el resto de los departamentos.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios para personas con diabetes, correspondiente al mes de abril. Cabe recordar, que está destinada a las personas con diabetes que figuran en el padrón oficial PR.I.S.ET.

Cronograma:



CALINGASTA: 15/04: 9,30 hs. Villa Calingasta, Hospital Calingasta

10,00hs. Barreal Hospital Cantoni

11,30hs. Tamberías, Centro Salud Tamberías

IGLESIA:16/04: 12,00 A 13,00 HS. Rodeo Hospital Perón

14,00 a 15,00hs. Las Flores CIC Las Flores

JACHAL: 17/04: 9,00HS. Niquivil CIC Niquivil

9,30 a 11,00hs Hospital San Roque

10,00 a 11,00hs. Villa Mercedes

25 DE MAYO: 20/04: 9,00 a 10,00hs. CIC de Villa Mediagua

SARMIENTO: 20/04: 10,30 a 11,30HS. Los Berros

ALBARDON: 21/04: 9,00 a 10,00hs. Hospital Giordano

VALLE FERTIL: 22/04: 9,00 a 12:00hs. Acción Social

CAUCETE: 22/04: 9,00 a 10,00hs. Club Unión Deportiva Caucetera

ZONDA: 23/04: 9,00 a 10,30hs. CAPS Zonda

ULLUM:23/04: 11 a 12:30hs. CIC Ullum

ANGACO: 24/04: 9,00 a 10,30hs. Hospital Rizo Esparza

SAN MARTIN: 24/04: 11,00 A 12,30hs. Hospital Dra. Stella Molina

Cronograma para el Gran San Juan:

Para Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rawson, Rivadavia, Pocito y 9 de Julio, la entrega será del 23 al 29 de abril de 8 a 13hs., en el depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano en calle Salta 1737 norte, Capital, ubicado entre Sargento Cabral y Benavidez.

Para las personas que no pudieron retirar en dicha fecha podrán hacerlo el día 30 de abril en el mismo horario.