Entrega de módulos para personas con diabetes
El cronograma de entrega será del 15 al 24 de abril para los departamentos alejados. Por otro lado, del 23 al 29 de abril será el turno para el resto de los departamentos.
El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios para personas con diabetes, correspondiente al mes de abril. Cabe recordar, que está destinada a las personas con diabetes que figuran en el padrón oficial PR.I.S.ET.
Cronograma:
CALINGASTA: 15/04: 9,30 hs. Villa Calingasta, Hospital Calingasta
10,00hs. Barreal Hospital Cantoni
11,30hs. Tamberías, Centro Salud Tamberías
IGLESIA:16/04: 12,00 A 13,00 HS. Rodeo Hospital Perón
14,00 a 15,00hs. Las Flores CIC Las Flores
JACHAL: 17/04: 9,00HS. Niquivil CIC Niquivil
9,30 a 11,00hs Hospital San Roque
10,00 a 11,00hs. Villa Mercedes
25 DE MAYO: 20/04: 9,00 a 10,00hs. CIC de Villa Mediagua
SARMIENTO: 20/04: 10,30 a 11,30HS. Los Berros
ALBARDON: 21/04: 9,00 a 10,00hs. Hospital Giordano
VALLE FERTIL: 22/04: 9,00 a 12:00hs. Acción Social
CAUCETE: 22/04: 9,00 a 10,00hs. Club Unión Deportiva Caucetera
ZONDA: 23/04: 9,00 a 10,30hs. CAPS Zonda
ULLUM:23/04: 11 a 12:30hs. CIC Ullum
ANGACO: 24/04: 9,00 a 10,30hs. Hospital Rizo Esparza
SAN MARTIN: 24/04: 11,00 A 12,30hs. Hospital Dra. Stella Molina
Cronograma para el Gran San Juan:
Para Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rawson, Rivadavia, Pocito y 9 de Julio, la entrega será del 23 al 29 de abril de 8 a 13hs., en el depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano en calle Salta 1737 norte, Capital, ubicado entre Sargento Cabral y Benavidez.
Para las personas que no pudieron retirar en dicha fecha podrán hacerlo el día 30 de abril en el mismo horario.