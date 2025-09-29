Entrega de notebooks a docentes en Sarmiento

El gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín encabezaron en Media Agua la entrega de 376 computadoras portátiles a docentes de nivel primario, en el marco del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”.

La actividad se desarrolló en la Escuela Ingeniero Félix Aguilar, en el departamento Sarmiento, y contó además con la presencia de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; los diputados provinciales Federico Rizo y Andrés Castro; autoridades municipales y educativas. Del total de equipos entregados, 178 correspondieron a docentes de 25 de Mayo y 198 a docentes de Sarmiento, tanto de gestión estatal como privada.

El programa “Maestro de América, cultivando el futuro” tiene como objetivo fortalecer el acceso a la tecnología y acompañar la labor docente con equipamiento y formación digital. Se complementa con el plan de alfabetización provincial “Comprendo y Aprendo” y con la estrategia de modernización del Estado. La adquisición de los equipos se concretó mediante la colaboración con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo que garantizó transparencia y eficiencia en el proceso.

Además, la Provincia avanza con la compra de 25.000 netbooks para estudiantes de 5° y 6° grado de escuelas primarias y con la implementación del sistema EDUGE (Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa), que incluye capacitaciones para docentes y el uso de inteligencia artificial aplicada a la gestión educativa.

En su mensaje, el vicegobernador destacó el rol de los docentes: “Septiembre es un mes de la educación, sin dudas. No solo iluminan mentes, sino también corazones; no solo enseñan, sino que contienen a nuestros niños y jóvenes en momentos difíciles, y eso requiere verdadera vocación. Los felicito realmente por el trabajo extraordinario que hacen cada día”.

Asimismo, Fabián Martín subrayó la decisión política de priorizar la educación en la gestión provincial: “Nos toca gobernar con menos recursos nacionales, pero el gobernador Marcelo Orrego y su equipo decidieron poner a la educación como eje central, apostando al largo plazo porque es el camino hacia la prosperidad. Con mejor educación habrá más seguridad, más salud y una sociedad más solidaria. Que los docentes tengan herramientas como las computadoras es fundamental, y San Juan es una de las pocas provincias que con fondos propios garantiza el incentivo docente”.

Con este acto, la gestión provincial reafirma que invertir en educación es invertir en el futuro de San Juan, asegurando que docentes y estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para crecer en un mundo cada vez más digital y competitivo.