Escuela Provincial de Árbitros: capacitaciones gratuitas y trabajo remunerado

En la gestión en curso del gobernador Marcelo Orrego, el Gobierno de San Juan está implementando políticas públicas en varias áreas que apuestan por el crecimiento y desarrollo de la provincia. En materia deportiva, una de las más importantes es la Escuela Provincial de Arbitraje, proyecto único en Argentina. En 2024 hubo más de 250 egresados, aptos para dirigir; y en 2025 hay otros 900 cursando sus estudios.

Una de los árbitros egresados es Rocío Tello, una sanjuanina de 19 años de edad y oriunda del Departamento San Martín. Su caso es meritorio porque sólo en un año, ella se interesó por iniciar este cursado gratuito; lo finalizó siendo uno de los mejores promedios académicos; pronto empezó a dirigir oficialmente; y desde entonces el arbitraje le significa un trabajo remunerado. Además, debido a su dedicación y progreso, actualmente forma parte de la tabla de méritos de los árbitros habilitados para arbitrar en las competencias deportivas del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sobre por qué decidió inscribirse, Rocío manifestó: “Soy árbitro de fútbol 11 y me enteré por las redes sociales. Decidí inscribirme porque me llamó mucho la atención. Me gusta el fútbol, jugué desde los 7 años, y quise vivir una experiencia nueva dentro del campo de juego, ahora desde el lado de la autoridad”.

Referido al cursado en la Escuela, agregó lo siguiente: “Cursé de manera presencial. Fue una experiencia nueva, de mucho aprendizaje, compañerismo y trabajo. Me sorprendió leer e interpretar el reglamento. Las materias me parecieron interesantes y muy explicativas”. Lo que más disfrutó de hacer fueron las clases prácticas en el campo de juego.

Su debut como árbitro fue inolvidable. Al respecto, Tello expresó que “eso fue lo más emocionante, porque apenas cursando me dieron la oportunidad de dirigir mi primer partido. Fue como asistente en la Liga Albardón-Angaco, en Cuarta y Primera División”. También mencionó: “Me preparé con mucho entusiasmo y ganas. Mi debut fue muy bueno. Y tuve dos grandes compañeros de terna, Pedro Coria y Fernando Pereira, quienes me aconsejaron y brindaron toda su confianza”.

En todo este tiempo, Tello ya dirigió partidos y/o integró ternas arbitrales en partidos de las Ligas de Albardón, Angaco, Calingasta, Iglesia, Liga Universitaria y del campeonato juvenil de fútbol de playa, celebrado en el Centro de Educación Física N°20 en Santa Lucía.

La sanjuanina avanza a paso firme en el arbitraje. “Mi crecimiento fue trabajando, estudiando y con ganas. Siempre ir para adelante. Son experiencias nuevas, pero me siento seguro y con confianza. Formar parte de la tabla de méritos significa algo muy importante”.

La joven aconseja a que otros se animen y agradece a quienes la ayudaron. “Claro que aconsejaría a sumarse y que vivan esta experiencia tan linda. Por las amistades que haces, el aprendizaje, es una buena salida laboral y un buen ingreso económico”. Además, “quiero agradecer a la Escuela y a todos quienes forman parte de ella. A su presidente Nelson Leiva, instructor Rolando Pérez, a Emanuel Ejarque, y a quienes me guían y dan su confianza para seguir”.

Para finalizar, Rocío Tello habló sobre sus objetivos en el arbitraje: “Mis sueños son firmar contrato en AFA, para dirigir en Federal A, Primera Nacional y en Primera División”.

La Escuela Provincial de Arbitraje hizo a San Juan pionera en Argentina

El proyecto, puesto en marcha en marzo de 2024, se trata de la primera escuela interdisciplinaria de arbitraje en todo el país. Está destinado a mujeres y hombres sanjuaninos, mayores de 18 años de edad, y de los 19 departamentos, que deseen capacitarse desde marzo a diciembre, de manera gratuita, para convertirse en árbitros aptos para ejercer en el deporte.

Esta política pública genera puestos de trabajo genuinos y una salida laboral remunerada. Además, cuenta con aval ministerial de Educación (Resolución N°01124) y declarado de interés legislativo, educativo y deportivo por la Cámara de Diputados de San Juan (decreto N° 162-P-2024).

Los alumnos cursan de manera presencial, en el estadio Aldo Cantoni, u online para quienes residen en departamentos alejados. Las clases teóricas y prácticas son dirigidas por un staff de profesores, integrado por árbitros destacados en sus respectivos deportes. Además de lo reglamentario de cada deporte, los estudiantes reciben capacitaciones en nutrición, coaching, cardiología, psicología, kinesiología, fútbol y preparación física.

En su primer año, la Escuela capacitó en fútbol, futsal, básquet, hockey sobre césped, pista y sobre patines; y en total se egresaron 268 árbitros sanjuaninos. Por su repercusión y demanda positiva, la Escuela creció en distintos aspectos. En este segundo año, actualmente hay 900 alumnos cursando y a los deportes citados se sumó balonmano y vóley.

La Escuela Provincial de Arbitraje es un trabajo en conjunto del Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Ministerio de Educación; con la Cooperativa Árbitros Sanjuaninos Unidos (CASU); y las federaciones y/o asociaciones sanjuaninas de los deportes incluidos. La iniciativa surgió de la Subsecretaría de Deporte Federado, y cuenta con el respaldo del programa Construyendo Valores y del equipo interdisciplinario de Salud de Deporte.