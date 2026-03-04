Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán

EL REPORTERO 4 de marzo de 2026
misil largo

Según el Comando Central, estos proyectiles están diseñados para impactar blancos a gran distancia con alta precisión para “generar problemas al adversario”

Operación Furia Épica permitió desplegar una tecnología de nueva generación, destinada a reemplazar al Sistema Táctico de Misiles del Ejército, que incorpora mayor alcance y letalidad en escenarios de alta amenaza y contra objetivos estratégicos.

El sistema PrSM ha sido presentado como el desarrollo más avanzado en misiles de precisión del arsenal estadounidense y está diseñado para impactar blancos a gran distancia, superando en capacidades tanto de alcance como de capacidad destructiva al sistema anterior.

