Este martes 24 de febrero será la Primera Sesión Extraordinaria

La Cámara de Diputados de San Juan celebrará la Primera Sesión Extraordinaria este martes 24 de febrero, a las 9.30 horas. Podes seguir la sesión en vivo en el canal de YouTube (link).

Temas a tratar

Adenda al convenio entre Vialidad Nacional y Ministerio de Infraestructura

La Legislatura tratará sobre tablas un proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo que propone aprobar la Adenda al Convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia, destinada a la ejecución de las siguientes obras:

Intersección de Ruta Nacional Nº 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía.

Intersecciones sobre Ruta Nacional Nº 150 (departamento Iglesia) con: Calle Santa Lucía (calle Municipal). Ruta Provincial Nº 405 (ingreso oeste a Rodeo). Ruta Provincial Nº 418 (ingreso a la localidad de Pismanta). Calle Paoli (Municipal).



Convenio de Compensación de Prestaciones

Por otra parte, los legisladores pondrán a consideración un proyecto del Poder Ejecutivo que propone ratificar el Convenio Específico de Compensación de Prestaciones, suscripto el 1 de diciembre de 2025 entre el Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la Municipalidad de Rivadavia, en el marco del Convenio Provincia–Municipios del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1.



Proyecto de Resolución

En la ocasión, el cuerpo legislativo tratará un proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San Juan, mediante el cual se propone declarar de interés Deportivo, Social, Cultural y Turístico, la competencia internacional Ironman 70.3, Ironman 5150 e Ironman (Full Distance).

Proyectos que ingresan a comisiones

En la Primera Sesión Extraordinaria serán girados a sus respectivas comisiones los siguientes proyectos de Ley que proponen:

Aprobar el Convenio Línea de Cosecha, Acarreo y Elaboración 2026, suscripto entre la provincia de San Juan y el Banco de San Juan S.A. (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Hacienda y Presupuesto/ Agricultura y Ganadería)

Ratificar el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación suscripto entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la firma Glencore Pachón S.A. (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Desarrollo Humano y Laboral)

Aprobar el Convenio Marco celebrado entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de San Luis, con el objeto de establecer mutua cooperación para la realización de actividades de investigación, académicas y docentes. (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Salud y Discapacidad/ Educación, Ciencia, Técnica y Cultura)

Aprobar los convenios celebrados entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los diecinueve (19) Municipios de la Provincia, con el objeto de promover políticas públicas para la implementación del Programa Unidad Municipal de los Consumos Problemáticos. (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Desarrollo Humano y Laboral/ Hacienda y Presupuesto)

Aprobar los Convenios celebrados entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los diecinueve (19) Municipios de la Provincia, en el marco de la conformación de los Equipos Técnicos del Programa Dispositivos del Área Género para el año 2026. (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Desarrollo Humano y Laboral/ Hacienda y Presupuesto/ Mujer, Género y Diversidad)

Crear un cargo de Asesor/a Oficial de Menores e Incapaces para la Segunda Circunscripción Judicial. (Poder Judicial. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Justicia y Seguridad/ Hacienda y Presupuesto)

Crean cargos de Magistrados de Primera Instancia del Fuero Familia Primera Circunscripción Judicial, un cargo de Juez de Paz Letrado y un cargo de Magistrado de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial. (Poder Judicial. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Justicia y Seguridad / Hacienda y Presupuesto)

Modificar la Ley N° 279-A, creación del Sistema Provincial de Archivos. (Bloque Justicialista. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Peticiones y Poderes)

Crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en la provincia de San Juan, con el fin de implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria. (Bloque Justicialista. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Justicia y Seguridad)

Adherir la provincia de San Juan a la Ley Nacional N° 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. (Bloque Justicialista. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Justicia y Seguridad)

Modificar la Ley N° 447-S, creación de la Caja de Previsión para profesionales médicos, odontólogos y bioquímicos de la provincia de San Juan. (Bloque Justicialista. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Salud y Discapacidad/ Hacienda y Presupuesto)

Adherir la provincia de San Juan a la Ley Nacional N° 27.716, diagnóstico humanizado. (Bloque Justicialista. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Salud y Discapacidad)

Crear el Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. (Bloque Justicialista. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Derechos Humanos y Garantías/ Hacienda y Presupuesto)

Implementar en la Provincia la figura del Abogado/a de Niños, Niñas y Adolescentes. (Bloque Justicialista. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Justicia y Seguridad)

Crear el Régimen de Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites. (Bloque Bloquista. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Justicia y Seguridad/ Educación, Ciencia, Técnica y Cultura/ Hacienda y Presupuesto)

Asimismo, tomarán estado parlamentario los siguientes proyectos de Resolución que proponen declarar de interés:

El Torneo Abierto de Artes Marciales denominado 50° Aniversario. (Interbloque Cambia San Juan. Comisión: Deporte y Turismo)

El programa radial El Coleccionista de Historias, emitido por Estación Claridad 97.1. (Bloque Bloquista. Comisión: Educación, Ciencia, Técnica y Cultura)

La obra literaria Matayam: La Profecía y El Medallón, del autor Dr. José Antonio Carrascosa Fuentes. (Interbloque Cambia San Juan. Comisión: Educación, Ciencia, Técnica y Cultura)

También ingresó a las comisiones de Peticiones y Poderes y Derechos Humanos y Garantías, un proyecto de Resolución presentado por el bloque Justicialista, por el que se modifica el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, con el fin de crear la Comisión Interna Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes.

Proyectos de Comunicación

Además, serán girados a sus respectivas comisiones los siguientes proyectos de comunicación que solicitan:

Informe sobre la situación actual de los drenajes fluviales ejecutados para la protección de la Central Hidroeléctrica de Ullúm La Olla. (Bloque Mejor Nosotros. Comisiones: Obras y Servicios Públicos/ Minería y Energía)

Informe sobre las medidas adoptadas ante los daños ocasionados por intensas lluvias y caída de granizo en los departamentos de Rawson y Pocito. (Bloque Justicialista. Comisiones: Agricultura y Ganadería/ Economía y Defensa de Consumidor)

Por último, el cuerpo legislativo tomará conocimiento de la Comunicación Oficial remitida por el EPRE por la que se remite nota referida a la Resolución Nº 80/26, Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO) del quinquenio comprendido entre el 23 de enero de 2026 y el 22 de enero de 2031.