¡Este viernes celebramos a quienes hacen funcionar nuestra ciudad!

EL REPORTERO 16 de octubre de 2025
Con motivo del Día del Empleado Municipal, recordamos a los vecinos que habrá atención limitada en algunos servicios.

📌 Te invitamos a planificar tus actividades y consultar el flyer para más detalles sobre horarios y servicios disponibles.

👉🏽 Para reclamos o emergencias, los vecinos pueden comunicarse a:

• Atención al Vecino: 2644 435809

• COEM: 2644 032063

Gracias a todos los trabajadores municipales por su compromiso diario con la comunidad 💙

Más historias

Seguimos cerca de los vecinos

EL REPORTERO 15 de octubre de 2025
Rivadavia promueve la prevención y el cuidado de la salud

EL REPORTERO 14 de octubre de 2025
¡Llega el 1° Festival de Tradiciones “Uniendo Raíces” a Rivadavia!

EL REPORTERO 14 de octubre de 2025