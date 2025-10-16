¡Este viernes celebramos a quienes hacen funcionar nuestra ciudad!

Con motivo del Día del Empleado Municipal, recordamos a los vecinos que habrá atención limitada en algunos servicios.

Te invitamos a planificar tus actividades y consultar el flyer para más detalles sobre horarios y servicios disponibles.

Para reclamos o emergencias, los vecinos pueden comunicarse a:

• Atención al Vecino: 2644 435809

• COEM: 2644 032063

Gracias a todos los trabajadores municipales por su compromiso diario con la comunidad