Estudiantes de Iglesia visitaron la Legislatura y fueron recibidos por el vicegobernador

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, recibió en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados a una delegación de alumnos y docentes de la Escuela Secundaria “Ricardo Güiraldes”, de Tudcum, departamento Iglesia.

Durante la visita protocolar, los estudiantes de Sexto Año de la orientación en Turismo compartieron un intercambio con el vicegobernador. Estuvieron acompañados por las docentes Cinthia Espejo, Gemma Jiménez y la directora del establecimiento, Cecilia Aguilera.

El presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, acompañó al gobernador Marcelo Orrego en la inauguración de la Escuela de Nivel Inicial (ENI) Nº 69 “Rinconcito de Luz”, ubicada en el barrio Las Pampas, departamento Pocito. El moderno edificio fue diseñado y equipado para garantizar una formación educativa de calidad a cientos de niñas y niños de la zona.

El acto contó con la presencia de los diputados Carlos Jaime Quiroga y Stella Caparrós; el intendente de Pocito, Fabián Aballay; los ministros de Educación, Silvia Fuentes; de Gobierno, Laura Palma; y de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea. También participaron autoridades escolares, docentes y estudiantes con sus familias.

Durante la ceremonia, el vicegobernador Fabián Martín destacó el compromiso del gobierno provincial con la educación, a pesar de las limitaciones presupuestarias: “Sin educación no hay progreso. Con muchos menos recursos y sin fondos nacionales, este gobierno priorizó la educación. Hoy inauguramos este edificio, y muchos otros, y también implementamos el boleto escolar gratuito desde el nivel inicial hasta la universidad. Eso es invertir en el futuro de la provincia y del país. Donde hay educación, hay más seguridad, más salud. Todo empieza ahí”.

Por su parte, el primer mandatario provincial reafirmó que la educación es una política de Estado en San Juan: “Para nosotros, la educación no es una circunstancia, es una prioridad permanente. En la tierra de Sarmiento, cada escuela inaugurada es una inversión en el futuro de nuestros chicos”.

Y agregó: “Mi reconocimiento es para las docentes, quienes con vocación acompañan a sus alumnos incluso fuera del aula. A pesar de contar con menos recursos, sin obras nacionales, decidimos retomar y concretar proyectos. Ayer inauguramos una obra clave en el sur de la provincia, y hoy esta escuela, que será parte esencial de la vida de esta comunidad”.

Finalmente, sostuvo: “Cada vez que inauguramos una escuela, un hospital o una comisaría, sabemos que estamos fortaleciendo áreas sensibles para los sanjuaninos. Vamos a seguir trabajando juntos, con esfuerzo, como una gran familia”.

Sobre la obra

La ENI Nº 69 está ubicada en calle Proyectada 12 s/n°, en el barrio Las Pampas, y cuenta con una superficie cubierta de 401 m². El proyecto contempló la construcción de áreas pedagógicas, de esparcimiento, de gobierno y servicios, con equipamiento moderno y condiciones de seguridad adecuadas.

Área Pedagógica:

Incluye tres salas de nivel inicial, cada una con sanitarios diferenciados para varones y mujeres, mesadas con lavamanos, estanterías para material didáctico, mobiliario escolar (mesas y sillas), aire acondicionado y ventiladores. Las salas también cuentan con depósitos individuales y termotanques eléctricos.

Área de Gobierno y Servicios:

Dispone de una oficina de Dirección climatizada y amueblada; sanitarios para docentes, no docentes y personas con discapacidad; y una cocina con economato, equipada con heladera, freezer, estanterías, cocina y horno industrial. Además, el predio posee una torre de tanques con una capacidad total de 3.000 litros de agua potable, y estacionamiento para diez vehículos con portón metálico e iluminación.

Espacios comunes y recreativos:

El edificio cuenta con un salón de usos múltiples (SUM), una ludoteca climatizada y equipada, un patio de juegos con piso de caucho, mangrullo y calesita, y un patio cívico con mástil. También se han instalado farolas, bancos, bebederos, canteros y arbolado que complementan el entorno escolar.

Seguridad:

La infraestructura incluye matafuegos reglamentarios, iluminación de emergencia, cartelería indicativa, barrales antipánicos, sensores de humo, alarma de incendio y un grupo electrógeno portátil. Todo el predio está perimetralmente cerrado, con rejas en ventanas y sistema de iluminación exterior.

Fuente: Prensa Gobierno de San Juan