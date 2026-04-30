Estudiantes de la UCC participaron en una capacitación sobre gestión de calidad

En articulación con el Instituto de Capacitación Parlamentaria, la Cámara de Diputados abrió sus puertas a estudiantes de segundo año de la Especialización en Alta Gerencia Pública de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo, quienes participaron de una instancia formativa centrada en la gestión de calidad.

La actividad se desarrolló en el recientemente inaugurado Salón de Usos Culturales y estuvo a cargo de María Eugenia Orozco, responsable de la División Calidad de la institución. Durante el encuentro, se abordaron herramientas y metodologías orientadas a optimizar los procesos internos, brindando ejemplos concretos de su aplicación en el trabajo parlamentario.

La propuesta tuvo como finalidad acercar a los estudiantes a experiencias reales de gestión, permitiéndoles conocer de qué manera la Cámara de Diputados incorpora criterios de calidad para fortalecer su funcionamiento institucional y mejorar la prestación de sus servicios.