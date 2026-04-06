Fabián Martín acompañó a la comunidad en el Vía Crucis de Marquesado
El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, participó este Viernes Santo del tradicional Vía Crucis organizado por la comunidad de la Parroquia Sagrado Corazón de Marquesado, acompañando a vecinos y fieles en una jornada de profunda reflexión y recogimiento.
La actividad convocó a numerosos participantes, quienes recorrieron las distintas estaciones en un clima de oración y silencio, reviviendo el camino de Jesús hacia la cruz. En ese marco, el vicegobernador destacó: “Cada estación nos llevó a conectar con el dolor, el sacrificio y el amor inmenso de Jesús”.
Asimismo, Fabián Martín valoró el sentido comunitario de la celebración y la posibilidad de compartir la fe con los vecinos. “Caminar junto a los vecinos, en silencio, en oración y recogimiento, me hizo reflexionar sobre la importancia de vivir la fe en comunidad, recordando que el camino de la cruz también es camino de esperanza”, expresó.