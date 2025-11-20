Fabián Martín continúa al frente de la Vicegobernación de San Juan

El gobernador Marcelo Orrego, tras analizar los desafíos del actual contexto nacional y provincial, ha solicitado al vicegobernador que continúe ejerciendo su cargo en la provincia.

El gobernador entiende que, ante el nuevo escenario político nacional, el rol de Fabián Martín es estratégico en esta etapa para liderar la Cámara de Diputados y asegurar los consensos necesarios que permitan agilizar y profundizar las transformaciones que la provincia ha iniciado. Su capacidad de diálogo y experiencia son activos fundamentales para la gestión de gobierno en la provincia.

Priorizando los intereses de San Juan por sobre cualquier cargo nacional, el vicegobernador Martín ha acompañado esta visión estratégica, ratificando su compromiso con la gestión provincial.

Asimismo, el diputado Federico Rizo ha decidido continuar abocado a su labor en la Legislatura local.

En consecuencia, la banca de Diputado Nacional será asumida por Carlos Jaime. El actual diputado provincial cuenta con la plena confianza del gobernador y del espacio político para ser la voz de San Juan en el Congreso, con la misión clara de defender los recursos y los intereses de la provincia en el debate nacional.

Subsecretaría de Información Pública