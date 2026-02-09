Fabián Martín participó de la final de la Copa Rivadavia

El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, participó este pasado domingo 8 de febrero de la final de una nueva edición de la Copa Rivadavia, disputada en la cancha del Club Sportivo Desamparados. Acompañó en la ocasión, el diputado Juan de la Cruz Córdoba.

El encuentro decisivo enfrentó a Atlético Trinidad y Sportivo Rivadavia, en un partido intenso y muy disputado que finalizó empatado 1 a 1 en el tiempo reglamentario. La definición se extendió a los penales, donde Atlético Trinidad se impuso por 4 a 2 y se consagró campeón.

La final se vivió con gran emoción, marcada por la entrega de ambos equipos hasta el último minuto y el destacado acompañamiento del público, que colmó las tribunas y dio un marco festivo a una jornada deportiva de gran relevancia para el fútbol local.

Foto: Federico Funes

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi