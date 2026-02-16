Falleció el actor Robert Duvall a los 95 años

EL REPORTERO 16 de febrero de 2026
Duvall

Robert Duvall, legendario actor y padre de  Robert Downe, murió a los 95 años de edad.

La muerte fue confirmada en la mañana de este lunes 16 de febrero, sin que hasta el momento trascienda la causa de su fallecimiento.

Robert Duvall nació el 5 de enero de 1931.

A lo largo de siete décadas de carrera actoral, logró ganar un Premio Oscar, cuatro Globos de Oro, dos Emmy, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores.

En 2014 compartió por última vez pantalla con su famoso hijo, Robert Downey Jr, en la película The Judge.

El último crédito de Robert Duvall en la pantalla grande fue en 2022, con la película Hustle.

Robert Duvall, era un enamorado del tango.

