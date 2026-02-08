Falleció un histórico operador de Radio Nacional Viedma 

Rubén Pebe de 63 años de edad, perdió la vida tras un choque ocurrido en avenida Perón y Boulevard Ituzaingó, ocurrido pasadas las 13.30 del este sábado 7 de febrero.

Un imprudente conductor de una camioneta se llevó la vida de nuestro compañero Rubén, que transitaba en su moto. Afiliado desde hace más de 30 años al gremio AATRAC.

Acompañamos a su familia en este doloroso momento y a la vez, exigimos justicia.

Llegó al hospital en grave estado y allí se produjo su deceso.

El conductor del vehículo mayor cobardemente se dio a la fuga y gracias al trabajo de la policía local y de las cámaras de seguridad se lo pudo ubicar en las inmediaciones de San Antonio Oeste.

Comunicado de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones.

Fotos: NoticiasNet