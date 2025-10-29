Federación Ciclista Sanjuanina anunció cambios para la temporada de ruta 2025-2026

El campeonato se mantiene con fecha de inicio para el domingo 02 de noviembre, pero no será en Albardón. Finalmente, la primera carrera será en Sarmiento y en horario matutino.

Esta semana, la entidad rectora del ciclismo en la provincia informó cambios con respecto al fixture de la inminente temporada sanjuanina de ciclismo en ruta 2025-2026. El campeonato sí comenzará el próximo domingo 02 de noviembre, pero no lo será en Albardón como fue anunciado en su momento.

Confirmado por su presidente Alejandra Perona, la primera carrera se celebrará en Media Agua, Departamento Sarmiento. La concentración será a las 10:30 en Plaza Dominguito (frente al edificio municipal), con largada oficial desde las 11 horas. El circuito de competencia recorrerá la villa cabecera, Tres Esquinas, Cochagual, Los Berros, Pedernal, entre otros. Las inscripciones serán el sábado 01, de 18 a 21 horas, en la sede de la Federación, ubicada en Avenida Rawson 860 sur, Capital.

La organización de la competencia estará a cargo de Unión Vecinal Manuel Belgrano, con fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina. El apoyo estará a cargo de Municipalidad de Sarmiento, con respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno provincial.

Nuevo calendario oficial para la temporada sanjuanina de ciclismo en ruta 2025-2026

Noviembre 2025

Fecha 1 – Domingo 02/11

Circuito Sarmiento – 1 etapa – 120 KM – Organización: Unión Vecinal Manuel Belgrano.

Fecha 2 – Domingo 09/11

Circuito Nicolás Naranjo – 1 etapa – 120 KM – Organización: Fundación Planeta Ramírez.

Fecha 3 – Sábado 22/11 y Domingo 23/11

Clásica Doble Calingasta – 2 etapas – 250 KM – Organización: subcomisión de ciclismo de Club Sportivo Juan Bautista Del Bono.

Fecha 4 – Viernes 28/11 a Domingo 30/11

Clásica Doble Chepes – 4 etapas – 400 KM – Organización: Caucete Pedal Club.

Diciembre 2025

Fecha 5 – Domingo 07/12

Doble Cerrillo – 1 etapa – 120 KM – Organización: Club Sergio Payaso Valdez.

Fecha 6 – Domingo 14/12

Clásica Doble Media Agua – 1 etapa – 150 KM – Organización: Club Ciclista Independiente.

Fecha 7 – Domingo 21/12

Circuito Sergio ‘Payaso’ Valdez – 1 etapa – 140 KM – Organización: Unión Vecinal Santo Domingo.

Fecha 8 – Domingo 28/12

Clásica Cuatro Puentes – 2 etapas – 150 KM – Organización: Fundación Planeta Ramírez.

Enero 2026

Fecha 9 – Domingo 04/01

Clásica Doble Difunta Correa – 1 etapa – 180 KM – Organización: Club Ciclista Alvear.

Fecha 10 – Viernes 09/01 a Domingo 11/01

Giro del Sol – 4 etapas – 430 KM – Organización: Fundación para el Progreso.

Fecha 11 – Domingo 18/01

Circuito ‘Homenaje al Ciclista’ – 1 etapa – 120 KM – Organización: Huracán Cicles Club.

Fecha 12 – Viernes 23 enero a Domingo 01 febrero

Vuelta a San Juan – Prólogo + 9 etapas – 1.100 KM – Organización: Pedal Club Olimpia.

Febrero 2026

Fecha 13 – Domingo 08/02

Clásica Mendoza-San Juan – 1 etapa – 180 KM – Organización: Club Ciclista Independiente.

Marzo 2026

Fecha 14 – Domingo 01/03

Circuito Santa Lucía – 1 etapa – 140 KM – Organización: Unión Vecinal Barrio Santo Domingo.

Fecha 15 – Domingo 08/03

Circuito ‘Rutas del Sol’ – 1 etapa – 120 KM – Organización: CMR.

Fecha 16 – Domingo 15/03

Circuito Carlos Escudero – 1 etapa – 120 KM – Organización: Club Sol Naciente.