Federico Battezzati y Lucas Herrera

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026
Mio pilotos

Federico Battezzati y Lucas Herrera, estuvieron con el intendente del departamento de Rivadavia Sergio Miodowsky. Pilotos ganadores del Safari Tras las Sierras en la categoría 4×4, visitaron la Muni. 🙋🏻‍♂️🏆

💪🏼 Contaron con nuestro apoyo para competir el fin de semana pasado en el Valle y nos llena de orgullo ver cómo representantes de Rivadavia siguen dejando al departamento en lo más alto.

Me subí a la camioneta y pude ver de cerca la pasión y el esfuerzo que le ponen a este deporte. 🛻💨

¡Felicitaciones por el logro y gracias por la visita! 💪🏼💚

