¡Felicitaciones!

EL REPORTERO 18 de abril de 2026
Nehuen

Nehuén Erripa, campeón argentino Sub 23 (Contrarreloj) – Portal de San Juan 🚴‍♂️

🥈 Santiago Gruñeiro, Subcampeón Argentino Sub 23 (Contrarreloj) – Municipalidad de Santa Lucía 🚴‍♂️

Talento y futuro ✨

¡Seguimos junto al deporte! 💙 ¡Gracias Equipo!💪🏻

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