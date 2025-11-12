Felicitaciones compañero OscarAgüero por la renovación de su mandato como Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Caucete.

Desde la Secretaría General Mirna Moral, el Secretario Adjunto José Gremoliche y toda la Comisión Directiva del Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, expresamos nuestro reconocimiento y acompañamiento a esta nueva etapa.

Con compromiso y trabajo conjunto, seguimos fortaleciendo la representación de los empleados de comercio de Caucete para el período 2026–2030.

