¡Felicitaciones! Mariana Clemensó ganadora del «Carlos de Oro»

Mariana Clemensó, es oriunda de la provincia de San Juan en Argentina. Su obra «Soy Mestiza» fue la más nominada, en 15 rubros, de los cuales obtuvo 8 premios y el máximo galardón «El Carlos Gardel de Oro 2026».

En LRA 23 Radio Nacional San Juan fue entrevistada por Jorge Floridia y Eduardo Hogalde. La escuchamos en el Audio.

El Premio Gardel desde su primera edición, está organizado por CAPIF (la cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina) y distingue lo más destacado de la música nacional, premiando el talento de los artistas argentinos en diversos géneros y categorías.

Mariana Clemensó, junto a su productor Ángel Carabajal.

Soy Mestiza, fusiona flamenco, folklore y otras expresiones artísticas.

Por segundo año consecutivo Mariana Clemensó gana el premio Gardel como «Mejor Cantante Femenina».

Mariana Clemensó: lo decreté y sabía que ganaríamos este año. Su deseo terminó cumpliéndose.

Mejor Cantante Femenina, Mejor Show Musical, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Iluminación, Mejor Vestuario, Mejor Bailarín Emiliano Luna.

Mariana Clemensó, en la alfombra roja de los premios Carlos 2026 en Carlos Paz, provincia de Córdoba, Argentina.

Nuestro diario digital y LRA 23 Radio Nacional San Juan, agradecen a Miguel compañero de vida de Mariana Clemensó, porque las veces que la llamamos a lo largo de estos años, siempre tuvo unos minutos para concedernos, seguimos de cerca su carrera. Compartimos con ella y todo el gran equipo de «Soy Mestiza» estos logros y ¡Felicidad! inmensa.

Escrito por Elena Balmaceda