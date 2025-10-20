SANTA LUCIA ¡Feliz día para nuestros trabajadores municipales! EL REPORTERO 20 de octubre de 2025 Reconocemos el trabajo de todos los empleados municipales, que desde cada uno de sus puestos de trabajo, día a día acompañan a todos los vecinos santaluceños. ¡Feliz día para nuestros trabajadores municipales! Navegación de entradas Previous: Un agradecimiento enorme a todas las mamás santaluceñasNext: Camping Don Bosco llenó de corazones felices Más historias SANTA LUCIA Herramientas crediticias para PyMES y Emprendedores EL REPORTERO 20 de octubre de 2025 SANTA LUCIA Camping Don Bosco llenó de corazones felices EL REPORTERO 20 de octubre de 2025 SANTA LUCIA Un agradecimiento enorme a todas las mamás santaluceñas EL REPORTERO 20 de octubre de 2025