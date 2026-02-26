Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y calidad
Conocé las ofertas de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes de la Ciudad
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana
Verduras:
|Productos
|Desde
|Hasta
|PAPA (kg)
|$750
|$1000
|CAMOTE (kg)
|$1000
|$1200
|ZANAHORIA (kg)
|$1000
|$1500
|ZAPALLO TIERNO (kg)
|$500
|$700
|ZAPALLO ANCO (Kg)
|$1000
|$1500
|ZAPALLO INGLÉS (kg)
|$1200
|$1500
|CHOCLO (u)
|$300
|$400
|AJO (cabeza)
|$400
|$600
|ACELGA (u)
|$1500
|$2000
|ESPINACA (u)
|$1500
|$2000
|TOMATE PERITA (kg)
|$750
|$1500
|TOMATE PLATENSE (kg)
|$1500
|$2000
|CEBOLLA (kg)
|$500
|$1000
|CEBOLLA DE VERDEO (u)
|$500
|$600
|PIMIENTO (kg)
|$1500
|$2500
|MORRÓN (kg)
|$4000
|$5000
|BERENJENA
|$800
|$1500
|LECHUGA
|$1500
|$2000
|PEPINO (kg)
|$1500
|$2000
|BRÓCOLI (u)
|$1000
|$1500
|REMOLACHA (u)
|$1000
|$1500
|REPOLLO (u)
|$1500
|$2000
|PALTA (kg)
|$7500
|$8000
|CHAUCHA (kg)
|$1500
|$2500
|RÚCULA
|$400
|$600
|ESPÁRRAGOS
|$1000
|$1500
Fruta
|Productos
|Desde
|Hasta
|BANANA (kg)
|$1800
|$2500
|MANZANA (kg)
|$2000
|$2500
|NARANJA (kg)
|$1500
|$2500
|CIRUELA (kg)
|$2000
|$2500
|MANDARINA (kg)
|$2500
|$3000
|KIWI (kg)
|$10.000
|$11.000
|CEREZA
|$12.000
|$13.000
|LIMÓN (u)
|$300
|$500
|PERA (kg)
|$2000
|$2500
|POMELO (kg)
|$1500
|$2000
|FRUTILLA (KG)
|$10.000
|$12.000
|MANGO (u)
|$2500
|$3000
|MELÓN
|$2000
|$2500
|ANANÁ
|$4000
|$4500
|SANDIA
|$500
|$1000
|DAMASCO
|$1500
|$2000
|UVA
|$1000
|$1500
Carnes
|Productos
|Desde
|Hasta
|ASADO
|$12.000
|$15.000
|BLANDA
|$15.000
|$19.500
|MOLIDA COMÚN
|$5500
|$6000
|MOLIDA ESPECIAL
|$12.000
|$13.500
|PECETO
|$20.000
|$22.000
|COSTILLA
|$14000
|$16000
|COSTILLA DE CERDO
|$6500
|$7000
|MATAMBRE
|$15.000
|$16.000
|CHORIZO
|$6500
|$7500
|MORCILLA
|$5000
|$6500
|BONDIOLA
|$8000
|$9000
|MOLLEJA
|$23.000
|$25.000
|OSOBUCO
|$9000
|$12.000
|HÍGADO
|$5000
|$6000
|LENGUA
|$9500
|$10.000
|HUEVOS (cartón x 30)
|$5500
|$6500
|POLLO
|$3000
|$3900
|PECHUGA
|$7500
|$7800
|MONDONGO
|$6000
|$7000
|PATA MUSLO
|$3600
|$3800
|MILANESA DE CARNE
|$10.500
|$16.000
|MILANESA DE POLLO
|$4000
|$4900
|BLANDA DE CERDO
|$8000
|$9000
|MILANESA DE CERDO
|$7000
|$8500