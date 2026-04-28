Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y la mejor calidad
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana.
Verduras
|PRODUCTO
|DESDE
|HASTA
|PAPA
|$600
|$750
|CAMOTE
|$1000
|$1500
|ZANAHORIA
|$1000
|$1100
|ZAPALLO TIERNO
|$1000
|$1500
|ZAPALLO INGLÉS
|$1200
|$1500
|ZAPALLO ANCO
|$1000
|$1500
|CHOCLO
|$400
|$800
|AJO
|$500
|$800
|ACELGA
|$800
|$1000
|ESPINACA
|$900
|$1200
|TOMATE PERITA
|$1000
|$1200
|TOMATE PLATENSE
|$1500
|$1800
|CEBOLLA
|$750
|$800
|CEBOLLA DE VERDEO
|$500
|$800
|PIMIENTO
|$2000
|$2500
|MORRÓN
|$4000
|$5000
|BERENJENA
|$1500
|$1800
|LECHUGA
|$500
|$1200
|PEPINO
|$1500
|$2000
|BRÓCOLI
|$1500
|$2000
|REMOLACHA
|$1500
|$3000
|REPOLLO
|$1500
|$2000
|RÚCULA
|$500
|$600
|PALTA
|$6000
|$7000
|ESPÁRRAGO
|$1500
|$2000
|CHAUCHA
|$1500
|$2500
Frutas
|PRODUCTO
|DESDE
|HASTA
|BANANA
|$1500
|$2500
|MANZANA
|$2000
|$2300
|NARANJA
|$1800
|$2000
|DURAZNO
|$2500
|$2500
|CIRUELA
|$2500
|$3000
|MANDARINA
|$2000
|$2300
|KIWI
|$7000
|$7500
|CEREZA
|$12.000
|$13.000
|LIMÓN
|$200
|$400
|PERA
|$2000
|$2200
|POMELO
|$2000
|$3000
|FRUTILLA
|$9000
|$15.000
|ANANÁ
|$4000
|$4500
|MANGO
|$2500
|$3000
|SANDÍA
|$600
|$700
|UVA
|$1500
|$2000
|DAMASCO
|$1500
|$2000
|MELÓN
|$2000
|$2500
Carnes
|PRODUCTO
|DESDE
|HASTA
|ASADO
|$15.000
|$17.000
|BLANDA
|$15.000
|$16.900
|MOLIDA COMÚN
|$5500
|$6000
|MOLIDA ESPECIAL
|$12.000
|$13.500
|PECETO
|$18.000
|$19.000
|COSTILLA
|$11.000
|$14.000
|COSTILLA DE CERDO
|$7000
|$9000
|MATAMBRE
|$14.000
|$15.000
|MATAMBRE DE CERDO
|$8000
|$9000
|CHORIZO
|$6500
|$7500
|MORCILLA
|$4000
|$4500
|BONDIOLA
|$8000
|$9000
|MOLLEJA
|$22.000
|$23.000
|OSOBUCO
|$8000
|$9500
|HÍGADO
|$5000
|$6000
|LENGUA
|$9500
|$10.000
|HUEVOS (cartón x 30)
|$4700
|$6500
|POLLO
|$4000
|$4200
|PECHUGA
|$7800
|$8300
|MONDONGO
|$6000
|$7000
|PATA MUSLO
|$3600
|$4000
|BLANDA DE CERDO
|$8000
|$9000
|MILANESA DE CARNE
|$13.000
|$14.000
|MILANESA DE CERDO
|$8000
|$9500
|MILANESA DE POLLO
|$4000
|$5000
|CHINCHULINES
|$5500
|$6000