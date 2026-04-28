Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y la mejor calidad

EL REPORTERO 28 de abril de 2026
frutas verduras

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana.

Verduras 

PRODUCTODESDEHASTA
PAPA$600$750
CAMOTE$1000$1500
ZANAHORIA$1000$1100
ZAPALLO TIERNO$1000$1500
ZAPALLO INGLÉS$1200$1500
ZAPALLO ANCO$1000$1500
CHOCLO$400$800
AJO$500$800
ACELGA$800$1000
ESPINACA$900$1200
TOMATE PERITA$1000$1200
TOMATE PLATENSE$1500$1800
CEBOLLA$750$800
CEBOLLA DE VERDEO$500$800
PIMIENTO$2000$2500
MORRÓN$4000$5000
BERENJENA$1500$1800
LECHUGA$500$1200
PEPINO$1500$2000
BRÓCOLI$1500$2000
REMOLACHA$1500$3000
REPOLLO$1500$2000
RÚCULA$500$600
PALTA$6000$7000
ESPÁRRAGO$1500$2000
CHAUCHA$1500$2500

Frutas

PRODUCTODESDEHASTA
BANANA$1500$2500
MANZANA$2000$2300
NARANJA$1800$2000
DURAZNO$2500$2500
CIRUELA$2500$3000
MANDARINA$2000$2300
KIWI$7000$7500
CEREZA$12.000$13.000
LIMÓN$200$400
PERA$2000$2200
POMELO$2000$3000
FRUTILLA$9000$15.000
ANANÁ$4000$4500
MANGO$2500$3000
SANDÍA$600$700
UVA$1500$2000
DAMASCO$1500$2000
MELÓN$2000$2500

Carnes

PRODUCTODESDEHASTA
ASADO$15.000$17.000
BLANDA$15.000$16.900
MOLIDA COMÚN$5500$6000
MOLIDA ESPECIAL$12.000$13.500
PECETO$18.000$19.000
COSTILLA$11.000$14.000
COSTILLA DE CERDO$7000$9000
MATAMBRE$14.000$15.000
MATAMBRE DE CERDO$8000$9000
CHORIZO$6500$7500
MORCILLA$4000$4500
BONDIOLA$8000$9000
MOLLEJA$22.000$23.000
OSOBUCO$8000$9500
HÍGADO$5000$6000
LENGUA$9500$10.000
HUEVOS (cartón x 30)$4700$6500
POLLO$4000$4200
PECHUGA$7800$8300
MONDONGO$6000$7000
PATA MUSLO$3600$4000
BLANDA DE CERDO$8000$9000
MILANESA DE CARNE$13.000$14.000
MILANESA DE CERDO$8000$9500
MILANESA DE POLLO$4000$5000
CHINCHULINES$5500$6000

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