Feriado de Carnaval: lo que tenés que saber

En 2026, los días de Carnaval caen lunes 16 y martes 17 de febrero, considerados feriados nacionales por la normativa vigente. ￼

Esto significa que si no trabajás esos días, debés cobrarlos como jornada habitual.

Si, en cambio, prestás tareas en feriado, corresponde que te paguen el doble, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo y te otorguen un franco compensatorio.

Conocer y aplicar bien estos beneficios es fundamental para que las liquidaciones salariales reflejen tus derechos correctamente.

Ante cualquier consulta, acercate a tu sindicato o a los canales oficiales del

Sindicato de Empleados de Comercio.

Secretaría Gremial

Mirna Moral

Secretaría General