Feriado de Carnaval: qué días cae y cuáles son tus derechos laborales

EL REPORTERO 9 de febrero de 2026
feriados SEC

Este año, los feriados nacionales de Carnaval se celebran el

📅 lunes 16 y martes 17 de febrero.

Ambas jornadas están contempladas como feriados nacionales inamovibles en todo el país.

📌 ¿Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo?

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece que los feriados nacionales son días de descanso obligatorio.

🔹 Si NO se trabaja el feriado

El trabajador o trabajadora debe cobrar su salario habitual, como si hubiera prestado tareas normalmente. El feriado no puede descontarse.

🔹 Si SÍ se trabaja el feriado

Cuando el empleador requiere la prestación de tareas durante un feriado nacional, la ley es clara:

👉 la jornada debe pagarse doble (100% de recargo). Y debe otorgarse un franco compensatorio.

📣 Informarse es clave para hacer valer los derechos laborales.

✅Ante dudas o incumplimientos, acercate a tu Sindicato o comunícate por mensaje de WhatsApp 2645 82-7036 – 2646 60-8762

📌Secretaría Gremial

Mirna Moral

Secretaría General

Más historias

colonia SEC 1

Colonia del Sindicato Empleados de Comercio

EL REPORTERO 9 de febrero de 2026
colo cierre

Muestra de natación en la Colonia de Verano del SEC

EL REPORTERO 8 de febrero de 2026
carnaval SEC

Carnaval del SEC

EL REPORTERO 8 de febrero de 2026