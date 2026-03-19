Fin de semana largo con una amplia agenda cultural

Del 20 al 24 de marzo, teatros, centros culturales y espacios patrimoniales de San Juan recibirán propuestas que van desde música barroca y festivales hasta ferias y celebraciones artesanales.

Durante el fin de semana largo, la provincia de San Juan ofrecerá una variada agenda cultural que incluirá conciertos, ferias, experiencias musicales, encuentros de emprendedoras y actividades para toda la familia. Entre el 20 y el 24 de marzo, distintos espacios culturales abrirán sus puertas para disfrutar de propuestas vinculadas a la música, el arte y las tradiciones locales.

El viernes 20 de marzo a las 21 se presentará “Merkén Barroco”, una experiencia escénico-musical que fusiona repertorio barroco con movimiento corporal y manipulación de títeres desde una mirada contemporánea. El espectáculo tendrá lugar en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario y propone una puesta interdisciplinaria que expande la experiencia del concierto tradicional. Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14 y los sábados de 9:30 a 14, o a través de la plataforma TuEntrada. La función está destinada a público mayor de 13 años.

Ese mismo viernes también se realizará “Escarlata”, una edición especial del ciclo “Escuchame Una Cosita”, con una propuesta centrada en la canción en formato acústico e íntimo. El encuentro tendrá lugar en el Chalet Cantoni Casa Cultural y reunirá a artistas locales como Aimé, Martín Krywo, Fabricio Pérez, Kbsonia y el anfitrión del ciclo, Fabricio Montilla. La noche propone un espacio de cercanía entre músicos y público, con interpretaciones de repertorio propio y cruces musicales entre los artistas. El domingo 22 de marzo, también se realizará Domingo de Títeres en el Conte de 16 a 19 hs con entrada libre y gratuita. La propuesta incluye un taller para realizar títeres, los interesados deben asistir con materiales.

Entre el 20 y el 24 de marzo se desarrollará además una nueva edición de FestiBACH otoño, un festival dedicado a la obra de Johann Sebastián Bach que reunirá conciertos y actividades de formación con la participación de prestigiosos artistas internacionales. La programación incluirá cantatas y arias para soprano solista, además de masterclasses destinadas a cantantes y músicos interesados en la interpretación del repertorio barroco. El concierto principal se realizará el sábado 21 de marzo a las 21 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. La entrada general tiene un valor de $10.000 y puede adquirirse en la boletería del teatro o a través de TuEntrada. Para más información e inscripciones a las masterclasses, los interesados pueden comunicarse con Guillermo López por WhatsApp al +49 163 5066 904 o por correo electrónico a pianosbariloche@gmail.com.

El sábado 21 de marzo desde las 18 se realizará la “Feria Paseo Cantoni: Edición Mes de la Mujer” en el Chalet Cantoni Casa Cultural. La propuesta reunirá a más de 70 emprendedoras locales que ofrecerán productos vinculados al diseño, el arte, la decoración y la gastronomía. La actividad se desarrolla en el marco de las propuestas por el Mes de la Mujer y contará con entrada libre y gratuita.

Ese mismo sábado 21, a partir de las 20, el Centro Cultural Conte Grand será escenario de una experiencia cultural dedicada a la escucha colectiva y la cultura del vinilo. La propuesta incluirá la instalación central “Escucha Rosalía — Lux”, donde el público podrá disfrutar del disco en formato vinilo dentro de una atmósfera especialmente ambientada. Durante la noche también habrá sesiones de escucha en oscuridad total en la sala multimedia “Lado Oscuro”, espacios visuales para fotografías, feria cultural con proyectos y emprendedores vinculados a la música y el arte gráfico, y música a cargo de República del Arte junto a distintos selectors invitados.

Por su parte, el domingo 22 de marzo de 17 a 21 se celebrará el Día del Artesano en el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero con el encuentro “Homenaje a los Guardianes de las Artesanías”. La jornada incluirá demostraciones de oficios artesanales, espectáculos en vivo, campeonatos de ajedrez y truco, sorteos de artesanías y un espacio gastronómico. Además, durante la tarde permanecerá abierta la tienda del Mercado Artesanal para que el público pueda conocer y adquirir piezas realizadas por artesanos locales. La entrada será libre y gratuita.

De esta manera, la agenda cultural del fin de semana largo propone múltiples actividades para disfrutar de la música, el arte y la producción cultural local en distintos espacios de la provincia.