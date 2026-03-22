Finde largo en Rivadavia
El Camping Municipal es una gran opción para disfrutar al aire libre, descansar y compartir en familia durante el fin de semana largo.
Ingreso de 7 a 22 horas
Ingreso gratuito para menores hasta 5 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad
Menores (6 a 13 años): $4000
Mayores (14 años en adelante): $8000
Opciones de acampe:
• Carpa: $4000
• Motorhome: $6000
(se abona por unidad, no por persona)
Pileta no habilitada
Una propuesta simple, accesible y al aire libre para aprovechar Rivadavia.