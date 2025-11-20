FNS Forum: Orrego participó de la apertura de las Charlas Inspiracionales, un espacio que invitó a reflexionar y reinventarse con tres invitados especiales

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, el gobernador Orrego encabezó la apertura de las Charlas Inspiracionales del FNS Forum 2025, que contó con la presencia de Luciana Aymar, Sofía Contreras y Beltrán Briones.

El gobernador Marcelo Orrego lideró la ceremonia de apertura de las Charlas Inspiracionales del FNS Forum 2025 – Conectando Oportunidades, un evento que forma parte de la Fiesta Nacional del Sol y se centra en el liderazgo, la innovación y las experiencias transformadoras. Allí compartió un momento especial junto a los disertantes, la deportista Luciana Aymar, el empresario Beltrán Briones y la influencer Sofía Contreras.

Al encuentro, que tuvo lugar este miércoles por la tarde en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, el mandatario asistió acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; y el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero. Además estuvo el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, entre otros.

Durante esta particular ceremonia, Orrego destacó que “quiero comenzar agradeciendo especialmente a los jóvenes que hoy nos acompañan. El año pasado decidimos postergar la Fiesta Nacional del Sol por la profunda crisis económica, pero siempre con la convicción de defender nuestra identidad. Y cuando la recuperamos, le dimos otra impronta: sumamos lo cultural a la posibilidad de mostrar nuestra matriz productiva.”

Agrego: “San Juan tiene una agroindustria de enorme valor: somos segundo productor y exportador de uvas, primeros en tomates industrializados y primeros en aceite de oliva. Por eso creamos este fórum, para generar intercambios con embajadores y agregados comerciales, y los resultados fueron muy buenos: productos sanjuaninos de alta calidad hoy están en distintos lugares del mundo. Además incorporamos un fórum de ideas destinado a emprendedores, porque ellos son quienes siguen soñando incluso cuando descansan.”

Para concluir dijo: “Escuchar testimonios como los de Beltrán, Sofía y Luciana es clave, porque la experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasó. Ver tantos jóvenes me llena el corazón: el futuro los reclama, y la educación es lo que nos hace libres. En la tierra de Sarmiento, trabajemos juntos, distintas generaciones, unidos por el amor a nuestra provincia. Siempre pueden contar con nosotros; estamos para servir. Que Dios los bendiga y que San Juan siga brillando alto.”

El FNS Forum 2025 se establece como un relevante espacio de networking y liderazgo. Las charlas inspiracionales invitan a sus participantes a mirar experiencias que puedan servirles para movilizarlos en metas personales o comunitarias.

El concepto de «Conectando Oportunidades» abarca un programa de dos días que combina tres eventos fundamentales: el Summit Argentina Impacta, las rondas de negocios e inversiones, y las charlas inspiracionales. El objetivo es generar sinergias, establecer propuestas sostenibles y fortalecer la cultura empresarial, permitiendo además que empresarios y emprendedores sanjuaninos puedan mostrarse al mundo, crear alianzas y generar oportunidades de crecimiento.

Durante la jornada inaugural, el público asistió gratuitamente, por orden de llegada, a las esperadas conferencias que congregaron a las destacadas figuras. El programa inició con la participación de Beltrán Briones, empresario inmobiliario, quien invitó a los asistentes a repensar la forma en que se observan los desafíos y las oportunidades, ofreciendo una perspectiva disruptiva sobre el trabajo, las inversiones y la visión del futuro.

Le siguió la influencer en tecnología Sofía Contreras, quien subió al escenario para compartir su visión sobre el liderazgo con propósito y la importancia de las decisiones auténticas, detallando un método comprobado para superar creencias limitantes, transformar hábitos y sostener el cambio.

El cierre de las charlas inspiracionales estuvo a cargo de la leyenda del hockey argentino, Luciana Aymar. La deportista inspiró a los presentes con una conferencia centrada en el cambio, la superación y el poder de la reinvención. La disertación de la reconocida atleta impartió claves esenciales sobre la disciplina, la mentalidad y el liderazgo.

Las actividades del FNS Forum 2025 continuaron desarrollándose este miércoles con el Summit Argentina Impacta, un espacio de diálogo con especialistas de alto nivel, y se extenderán al jueves 20 de noviembre con las Rondas de Negocios e Inversiones. Para quienes asistieron a las conferencias, al finalizar las charlas se llevó a cabo un after en los jardines, con música y bebidas, diseñado precisamente para seguir fomentando el concepto de «Conectando Oportunidades» entre los presentes.