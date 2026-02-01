Fortalecen el uso sustentable del bosque nativo con la producción de harina de algarroba

En el marco del programa de Productos No Madereros del Bosque Nativo, se obtuvieron 45 kilos de harina de algarrobo mediante prácticas sustentables en dos comunidades de la provincia.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a través de la dirección de Bosques Nativos llevó adelante una nueva experiencia de aprovechamiento sustentable del bosque nativo con la cosecha de vainas de algarrobo en el departamento Jáchal, específicamente en la zona del río Bermejo, y en la localidad de La Cienaguita en Sarmiento. La iniciativa se enmarca en el Programa de Productos No Madereros de Origen del Bosque Nativo, que impulsa el uso responsable de los recursos naturales con participación directa de las comunidades.

Tras completar el proceso de elaboración, que incluyó selección, lavado, secado, molienda, tamizado y envasado, se obtuvieron 24 kilogramos de harina de algarrobo en Jáchal y 21 kilogramos en La Cienaguita. Se trata de un producto de alto valor nutricional y cultural, elaborado sin afectar la integridad del ecosistema.

El programa de producción de harinas de algarrobo aborda múltiples dimensiones. Por un lado, promueve la concientización sobre la conservación y el uso sustentable del bosque nativo mediante prácticas que involucran activamente a comunidades campesinas y originarias. Por otro, contribuye al fortalecimiento comunitario, favoreciendo su visibilización y reconocimiento social.

Como parte del proceso, se desarrollaron instancias de capacitación a cargo de personal técnico de la Dirección de Bosque Nativo. Las actividades incluyeron charlas teóricas sobre la importancia del bosque nativo y sus beneficios; acciones de restauración y conservación a través de la reforestación con especies autóctonas; y la formación específica en el proceso de elaboración de harina de algarrobo, tanto en su aspecto teórico como práctico.

De este modo, la Secretaría de Ambiente continúa impulsando políticas públicas que integran conservación ambiental, saberes locales y desarrollo sustentable, poniendo en valor el bosque nativo sanjuanino y a las comunidades que lo habitan.

Estas capacitaciones y la colaboración en el proceso de selección de semillas y producción de harina, significa un importante impulso de prácticas sostenibles que valoren los recursos de los bosques nativos; esta producción de harina se presenta como una alternativa viable para promover el desarrollo local y resaltar el valor de la biodiversidad en la región.