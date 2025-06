Fortalecen la atención primaria con la remodelación y ampliación del centro de salud en Marquesado

El gobernador Orrego encabezó el acto de inauguración de las obras. La renovación integral del edificio se enmarca en la política de gestión que prioriza el reacondicionamiento y la mejora de todos los centros de salud provinciales

Con el compromiso de fortalecer la atención primaria y mejorar la calidad del sistema sanitario en toda la provincia, el gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación y remodelación del Centro de Salud “Dr. Rolando Conturso”, ubicado en Marquesado, Rivadavia. Acompañaron al mandatario, el vicegobernador, Fabián Martín, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; ministro de Salud, Amilcar Dobladez y demás autoridades del área de la Salud de la provincia.

Con esta obra, se da un paso más en la transformación de la red de atención primaria de la provincia, reafirmando que la salud es una prioridad central para la actual gestión de gobierno.

Este centro, que pertenece a la Zona Sanitaria IV del Ministerio de Salud, es una pieza clave en la red de atención primaria. La renovación integral del edificio se enmarca en la política de gestión que prioriza el reacondicionamiento y la mejora de todos los centros de salud provinciales, con el objetivo de brindar espacios más funcionales, seguros y dignos tanto para el personal como para la comunidad.

En este contexto, el gobernador dijo: “Quiero poner el eje en quienes trabajan, en los que hacen posible recibir a tantas personas: estamos hablando de más de seis mil quinientas. Eso se logra por el amor y el compromiso que le ponen a lo que hacen. No cumplen una función más, tienen un rol protagónico en la vida de la gente”.

Agregó que “estar hoy acá, poniendo nuevamente en funcionamiento un centro de atención primaria de la salud, es fundamental porque descomprime hospitales y sanatorios, y acerca los servicios a los vecinos. Ya llevamos trece CAPS remodelados estructuralmente y vamos por cincuenta más, porque esa es la manera de estar cerca. Y no debemos olvidarnos nunca de dónde venimos: venimos de la política, venimos a servir. La política es la herramienta más poderosa para ayudar a quienes no pueden resolver sus problemas solos. A todos los trabajadores de este centro y de todo el Estado, mi reconocimiento y respeto”.

Las obras

Las obras, llevadas adelante por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía en conjunto con el Ministerio de Salud, incluyeron trabajos de mantenimiento general, mejoras edilicias y una importante ampliación de los espacios.

Tras la intervención, el centro de salud cuenta con una superficie total de 167,88 m², sumando 62 m² nuevos a los 106 m² originales. El nuevo edificio alberga los siguientes espacios:

• Acceso principal peatonal

• Consultorio de Medicina Familiar

• Consultorio de Clínica Médica

• Consultorio de Psicología

• Consultorio de Nutrición

• Consultorio de Odontología

• Farmacia

• Área de Enfermería

• Área de Vacunación

• Sanitario público

• Sanitario para el personal

• Sanitario para personas con discapacidad

• Área limpia y área sucia

• Acopio final de residuos patológicos

• Sala de espera

• Recepción