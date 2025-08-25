Fundación GEDYT: 5ta Edición de su Noche Azul

El cáncer de colon es el segundo con mayor prevalencia en Argentina, pero detectado a tiempo, 9 de cada 10 personas pueden curarse. Como parte de su objetivo, la Fundación GEDYT desarrollará la 5ta Edición de su Noche Azul, evento de recaudación que reúne a personalidades destacadas del espectáculo, la música, el deporte, la salud, entre otros. Los fondos recaudados se destinarán al Fondo de Prevención de Cáncer de Colon y, así, generar conciencia en la población.

Esta Gala tendrá lugar el martes 9 de septiembre en el Alvear Palace Hotel y contará con la conducción de Guillermo Andino. Además, se podrá disfrutar de un show de Hilda Lizarazu.

El Dr. Luis Caro, Presidente de Fundación GEDYT, señala que «La Noche Azul es mucho más que una gala: es el encuentro de una comunidad unida por un mismo propósito, prevenir el cáncer de colon. Cada abrazo, cada conversación y cada gesto en esta noche se transforma en un paso más hacia un futuro donde la prevención sea parte de nuestra vida cotidiana.»

Durante la noche, también tendrá lugar lo lúdico con propósito. De esta forma, se realizará una importante subasta entre los asistentes de una camiseta de la Selección Argentina firmada. A lo cual se suma la donación de camisetas de River, Boca, Racing e Independiente. Esta subasta muestra que los clásicos no siempre disputan los puntos, sino que también se unen por un bien benéfico para la sociedad.

«Lo que recaudamos en la Noche Azul nos permite llevar programas de prevención allí donde el Estado no llega, porque creemos que la prevención debe ser un derecho de todos y no un privilegio de pocos. Cada aporte de esta noche se convierte en oportunidades de vida.», dice Emilia Caro, Directora Ejecutiva de Fundación GEDYT.