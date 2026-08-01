Garrafa Hogar comienza agosto con operativos en cinco departamentos

El programa del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que ofrece a las familias sanjuaninas garrafas de 10 y 15 kilos a precios muy accesibles, recorrerá Rawson, 9 de Julio, Chimbas, Albardón y Calingasta.

En agosto, Garrafa Hogar continúa visitando los departamentos de la provincia. Este programa busca mitigar el impacto de las bajas temperaturas, ofreciendo cilindros de gas que cumplen las normas de seguridad.

El cronograma para la próxima semana es el siguiente:

Lunes 3 en Rawson

9 a 10 horas en calle 5 y Punta del Monte (Cristo Pobre, Médano Oro)

10:15 a 11 horas en la Unión Vecinal Colonia Sarmiento (calle América y calle 11)

11:15 a 12 horas en la plaza del Lote Hogar 16 (calle Trieste y Quiroz)

12:15 a 13:30 horas en la Plaza del Barrio Serranías del Sur

Martes 4 en 9 de Julio

9 a 10 horas en La Majadita

10:30 a 11:30 horas en la Plaza Independencia (Villa Cabecera)

12 a 13 horas en la Plaza Palmares

Miércoles 5 en Chimbas

9 a 10 horas en calle Juan José Paso 1664 (Villa Unión)

10:30 a 11:30 horas en el Barrio Villa Paula (manzana 1, casa 16 – Comedor Abuela Chana)

12 a 13 horas en la Plaza del Barrio Conjunto 5 (calles Colón y proyectada)

Jueves 6 en Albardón

9 a 10 horas en calle La Laja, frente al CIC

10:30 a 11 horas en la Plaza Eva Perón (Campo Afuera)

12 a 13 horas en la Unión Vecinal La Cañada (calle Sarmiento s/n, frente a Barrio San Roque)

Jueves 6 en el Operativo San Juan Cerca en Angaco

11 a 13 horas en Escuela Cacique Angaco (calle Eva Perón s/n, Villa del Salvador)

Viernes 7 en Calingasta

9 a 10 horas en la Plaza Patricias Sanjuaninas (Av. Argentina s/n, Villa Calingasta)

10:30 a 11 horas en la Plaza Domingo F. Sarmiento (calle Sarmiento, Tamberias)

11:30 a 12 horas en la Plazoleta Héroes de Malvinas (Ruta Nacional 149, Sorocayense)

12 a 13:30 horas en la Unión Vecinal Domingo F. Sarmiento (calle Las Heras y Av. Presidente Roca, Barreal)