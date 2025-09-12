RIVADAVIA ¡Garrafa Hogar en Rivadavia! EL REPORTERO 12 de septiembre de 2025 Este viernes 12 de septiembre, acercate a los puntos de entrega y llevá tu garrafa a precio accesible. 10 kg a $15.000 | | 15 kg a $25.000 ¡Aprovechá este beneficio y compartí la info! Navegación de entradas Previous: «El Árbol de la Esperanza»Next: El sueño de Sarmiento: la educación como motor de un futuro mejor Más historias RIVADAVIA «El Árbol de la Esperanza» EL REPORTERO 12 de septiembre de 2025 RIVADAVIA Taller de Milonga EL REPORTERO 12 de septiembre de 2025 RIVADAVIA ¡Cuidar a nuestros animales también es cuidar a la comunidad! EL REPORTERO 12 de septiembre de 2025