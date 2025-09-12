¡Garrafa Hogar en Rivadavia!

EL REPORTERO 12 de septiembre de 2025
garrafa riv 1

Este viernes 12 de septiembre, acercate a los puntos de entrega y llevá tu garrafa a precio accesible.

ℹ️ 10 kg a $15.000 | | 15 kg a $25.000

¡Aprovechá este beneficio y compartí la info!

