¡Gracias por la invitación!

Celebramos junto al Nacional Fútbol Club y a su presidente José Javier Yacanto los 93 años de la institución.

Una noche llena de historia, emoción y orgullo, compartida con quienes hacen posible que este club siga creciendo con el mismo espíritu de siempre. 93 años de pasión, esfuerzo y compromiso. Gracias a todos los que fueron parte de esta gran familia en una noche tan especial para una institución tan querida.

Gracias, y continuemos haciendo y construyendo juntos el mejor lugar para vivir. ¡Por muchos años más de pasión! #futbol