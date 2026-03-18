En el marco del Mes de la Mujer, un año más compartimos una hermosa tarde junto a las mujeres santaluceñas

Gracias por acompañarnos, por la fuerza y el compromiso que demuestran cada día.

Quiero agradecer al gobernador Marcelo Orrego ; al ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero ; al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero ; a la diputada nacional Nancy Picón ; a todas las autoridades y funcionarios departamentales por ser parte de este encuentro.

Porque en el mejor lugar para vivir, son ustedes quienes lo hacen cada día más lindo

¡ Gracias por tanto Cariño! ¡ Feliz día Santaluceñas !