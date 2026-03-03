Gran comienzo de temporada para la atleta Isabella Gómez Pose

En Mendoza obtuvo el récord provincial en 60 metros y en San Luis ganó en 100 y 200 metros llanos.

2025 fue un gran año para Isabella Gómez Pose con logros muy importantes, como las medallas de oro y plata obtenidas en los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, disputados en la Región del Maule, Chile, sin olvidar las de plata y bronce del Campeonato argentino de atletismo U23, realizado en la pista del CeNARD, en CABA y otros excelentes resultados conseguidos en torneos realizados en la región.

Hace unos días, comenzó la temporada de competencias en Mendoza, en el Torneo Apertura, siendo un inicio de temporada excelente.

“Corrí por primera vez 60 metros y obtuve un nuevo récord provincial en el torneo donde estuve con mis compañeros del Club Barrilete Cósmico”.

Isabella marcó 7s80/100 en los 60 metros, estableciendo un nuevo récord provincial y en 200 metros marcó 25s66/100.

“El fin de semana pasado se disputó el Torneo Apertura San Luis, donde participé en 100 metros y 200 metros, quedándome con el primer puesto en ambas y con mis mejores segundos tiempos. Son los primeros torneos del año y comenzando con unos tiempos increíbles”, cuenta la atleta sanjuanina de 18 años.

Las mejores marcas personales obtenidas son: en 100m (12s20/100) y en 200m (25s29/100), en tanto que en el torneo de San Luis obtuvo un registro de 12s23/100 en 100m y 25s46/100 en 200m.

Con el entusiasmo propio de un gran comienzo, Isabella tiene sus próximos objetivos fijados: “Mi idea es seguir entrenando para bajar mis tiempos en 100m y 200m. El objetivo principal es llegar en mi mejor nivel a los torneos nacionales.

El próximo Torneo es el Vendimia, en la pista provincial de atletismo en Mendoza, el fin de semana de 21 y 22 de marzo, donde voy con la meta de mejorar mis marcas”.

Por ello es que Isabella continúa con su rutina de entrenamiento: “Trabajo de lunes a sábados, dos horas y media aproximadamente en cada entrenamiento; hago dos días de gimnasio y los demás días en la pista”.