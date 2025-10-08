Hay días que se viven distinto… y este domingo fue uno de esos

EL REPORTERO 8 de octubre de 2025
Orrego jinetes

Compartimos una jornada hermosa junto a la Agrupación Gaucha Nuestra Señora de Santa Lucía, entre amigos, familias y ese amor por nuestras raíces que nos une siempre. 🇦🇷🐎

Quiero felicitar con orgullo a los tres santaluceños que nos van a representar en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

Su esfuerzo y pasión son un ejemplo de lo que significa llevar nuestra tradición bien alto. 👏💙

Gracias de corazón al gobernador Marcelo Orrego , al vicegobernador Fabian Martin, candidato a diputado nacional XSanJuan , al presidente de la Agrupación Gaucha Gonzalo Oyola, al interventor de la Federación Gaucha Sanjuanina Andrés Lopéz, a todos los funcionarios que nos acompañaron, y a la gran familia del gauchaje.

Santa Lucía tiene esa magia: cuando nos reunimos, se siente familia.🧑‍🧑‍🧒‍🧒

💙 Santa Lucía es el mejor lugar para vivir. 🌾✨



