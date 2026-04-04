Hernán Piquín en San Juan: «Me Verás Volver»

Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Así fue como Juan y Ana se encontraron: en un instante suspendido entre la realidad y la magia de la música. En uno de los tantos conciertos de Soda Stereo, lo que nació como un simple encuentro se convirtió en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios. Cuando la enfermedad llegó, ellos eligieron seguir amando, sosteniéndose con ternura, aferrados a la esperanza. Y cuando Ana partió, dejó en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuación, una nueva forma de amor. Hernan Piquín celebra Soda Stereo.

Domingo 12 de Abril

🕣 20:30 hs.

📌 Teatro Sarmiento

🎟️ Entradas: Boletería del teatro, Hoffmann y en entradaweb.com.ar

🔗 https://www.entradaweb.com.ar/evento/2e83e30c/step/1