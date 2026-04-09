Histórico: el Gobierno de San Juan pone en funcionamiento la Unidad de Diálisis del Hospital de Jáchal

“Esta es la descentralización real, con hechos, que nos marcó el Gobernador cuando comenzó la gestión”, aseguró el Ministro de Salud en el acto de inauguración.

Con la presencia del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, autoridades del ministerio y del nosocomio, el Gobierno de San Juan inauguró la Unidad de Diálisis del Hospital San Roque de Jáchal. De esta manera continúa ampliando su oferta de servicio y atención para la comunidad.

La incorporación de esta unidad representa un beneficio para los 38 pacientes del departamento de Jáchal y de zonas aledañas del sector norte de la provincia, que hasta ahora debían trasladarse tres veces por semana a la Capital provincial para realizar su tratamiento.

La puesta en funcionamiento de la Unidad de Diálisis se logró gracias al trabajo en equipo entre el sector público y privado que ha permitido optimizar los servicios y brindar mayores resultados a las prestaciones sanitarias.

Esta Unidad forma parte de una política pública, que busca descentralizar servicios de salud en la región, mejorando la accesibilidad y optimizando recursos. Es decir que, a partir de su implementación, los pacientes podrán acceder a la atención en su propio departamento, mejorando su calidad de vida y la de los familiares.

Además, el nuevo servicio no solo atenderá a pacientes de Jáchal, sino que también facilitará el acceso a personas de departamentos vecinos. En una primera etapa, funcionará los días lunes, miércoles y viernes, con tres turnos diarios y dos pacientes por turno, con proyección de ampliación a futuro.

La planificación contempla reunir inicialmente a los pacientes locales y posteriormente incorporar más, como pacientes provenientes de Valle Fértil, Rodeo e Iglesia.

“Estamos cumpliendo con el pedido del Gobernador y poniendo en función un beneficio para los pacientes que esperaban hace tiempo”, explicó el Ministro de Salud, Amilcar Dobladez.

“Hay pacientes que viajaban 4 mil kilómetros al mes y ahora van poder reducir ese tiempo de viaje, reducir el gasto económico, pero, además, van a poder estar más con su familia”, agregó. “Esta es la descentralización real y no un relato”, aseguró el ministro Dobladez.

En esta línea, también el Ministro destacó que se cumplió un año de la inauguración del Servicio de Maternidad del Hospital San Roque, “ya tenemos 252 jachalleros nacidos en este hospital”, sostuvo.

“Esta es la descentralización real, con hechos que es lo que pide el gobernador y lo marcó cuando iniciamos la gestión y lo estamos cumpliendo”, aseguró.

Por su parte, el director del hospital, doctor Carlos Páez, calificó este avance como “histórico” y remarcó el impacto positivo que tendrá en la comunidad.

La importancia de esta unidad, que cuenta con 9 sillones, salas de aislamiento y sala de tratamiento de agua.

Esto es un logro más en la gestión del Gobernador, Marcelo Orrego y el Ministro de Salud, Amilcar Dobladez quienes han puesto énfasis en todo lo que se ha alcanzado e inaugurado en este hospital, como fue hace un año los servicios de Maternidad. Oncología adultos, Diagnóstico por imágenes y hace un mes y medio la Terapia Intensiva Adultos.

Acompañaron al Ministro la Jefa de Zona Sanitaria III, Ivonne García, el Director del Hospital San Roque de Jáchal, Carlos Páez y la Directora de Relaciones Institucionales y Hospitalarias, Natalia Schiaroli.