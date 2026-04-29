Hoja de Ruta Cultural para fortalecer la planificación territorial

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura, propone relevar información clave del sector en los 19 departamentos para diseñar políticas públicas más precisas, equitativas y adaptadas a cada realidad local.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura, presentó la Hoja de Ruta Territorial Cultural. Una herramienta estratégica orientada a fortalecer la planificación y el desarrollo del sector en todo el territorio sanjuanino.

La propuesta surge como un trabajo conjunto entre el organismo provincial y los 19 departamentos, con el objetivo de relevar información clave que permita comprender en profundidad la dinámica cultural de cada comunidad.

Este relevamiento contempla aspectos centrales como la gestión cultural local, los espacios, actores y actividades existentes, así como también las principales necesidades, problemáticas y oportunidades de crecimiento en cada territorio. A partir de este diagnóstico, se busca avanzar hacia una planificación más precisa, que permita diseñar acciones concretas y diferenciadas según las características e identidad de cada departamento.

La Hoja de Ruta Cultural se enmarca en los lineamientos del Consejo Federal de Inversiones, adaptados a la realidad de San Juan, e incorpora herramientas específicas para sistematizar información sobre el ecosistema cultural provincial. En este sentido, no solo se pone el foco en las actividades y espacios, sino también en los trabajadores culturales y su rol dentro de la gestión pública, promoviendo una mirada integral del sector.

Durante la jornada de presentación, se dieron a conocer los instrumentos de relevamiento que serán implementados en los municipios y se generó un espacio de intercambio con referentes culturales locales. Este proceso participativo apunta a construir una base de datos sólida y actualizada, que permita orientar la toma de decisiones y mejorar la implementación de políticas culturales.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo con los gobiernos municipales, consolidando una red cultural provincial más articulada y en permanente diálogo.

De esta manera, el Gobierno de San Juan avanza en la construcción de herramientas que permitan conocer en profundidad qué sucede en el sector cultural sanjuanino, con el objetivo de diseñar políticas públicas más eficientes, inclusivas y acordes a las necesidades de cada comunidad.