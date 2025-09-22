Homenaje a José María Ruda

El abogado Claudio Rodríguez, es uno de los directores del Instituto Malvinas del Foro de Abogados de la provincia de San Juan.

José María Ruda (Buenos Aires, 9 de agosto de 1924 – España, 7 de julio de 1994) fue un jurista y diplomático argentino.

Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1949. Obtuvo un máster en 1955 en la Universidad de Nueva York.​

Fue Ministro de Gobierno, Justicia y Educación de la Provincia de Salta en 1956 y Jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1960 y 1961. También se ha desempeñado como profesor en la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Países Bajos) y profesor visitante en El Colegio de México.

Entre 1964 y 1965 tuvo un papel destacado en la sanción de la resolución 2065 de la Asamblea General de la Naciona Unidas, aprobada el 16 de diciembre de ese año, la primera sobre la cuestión de la Islasa Malvinas.

En 1964 el gobierno del presidente Arturo Umberto Illia se propuso conseguir a través del proceso de descolonización que la presión de las Naciones Unidas obligara al Reino Unido a sentarse por vez primera a la mesa de negociaciones, anulando las pretensiones británicas de convalidar el statu quo mediante una interpretación parcial del derecho de autodeterminación.​