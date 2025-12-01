Horóscopo 1 de diciembre

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Energía y empuje. La Luna en tu signo te conecta con tu deseo y te impulsa a la acción. El trígono con Marte en Sagitario potencia tu confianza y tu fuego interior. Te sentís motivado, optimista y con coraje para dar nuevos pasos.

TAURO (del 21 de abril al 20 de mayo)

El fuego se activa en tu mundo interno. Este tránsito te invita a reflexionar sobre lo que te mueve y a liberar tensiones guardadas. Momento ideal para descansar, soltar y preparar el terreno para un nuevo impulso.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio)

Movimiento y conexión. La Luna en Aries y Marte en Sagitario reavivan tus vínculos sociales y te invitan a compartir proyectos o ideas con entusiasmo. El contacto con los demás te inspira y amplía tus horizontes.

CÁNCER (del 22 de junio al 22 de julio)

El foco está en lo profesional. La energía de fuego te impulsa a tomar decisiones importantes o a mostrarte con determinación. Confía en tu capacidad de liderazgo y marcá el rumbo con firmeza.

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

Semana de expansión y alegría. La Luna en Aries en trígono a Marte en Sagitario despierta tus ganas de viajar, aprender o emprender algo nuevo. El entusiasmo es tu mejor guía.

VIRGO (del 23 de agosto al 21 de septiembre)

Energías intensas te llevan a revisar temas profundos o emocionales. Este tránsito te impulsa a transformar lo que ya no sirve y a renacer con más fuerza interior. Ideal para trabajar en tu empoderamiento personal.

LIBRA (del 22 de septiembre al 22 de octubre)

El fuego activa tus relaciones. Surgen ganas de compartir, conectar y moverte en pareja o en equipo. Es un momento dinámico que favorece el intercambio y la pasión en los vínculos.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Enfocado y con impulso para reorganizar tu rutina. La Luna en Aries en armonía con Marte te ayuda a encontrar ritmo y energía para concretar tareas pendientes o retomar hábitos saludables.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 22 de diciembre)

Una inyección de energía y entusiasmo. Marte en tu signo junto a la Luna en Aries despierta tu creatividad, tus ganas de disfrutar y tu espíritu aventurero. Expresate con libertad y seguí tu impulso.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero)

El fuego se enciende en tu vida familiar. Es un buen momento para mover la energía del hogar, organizar o resolver temas del pasado. Sentís la necesidad de actuar desde el corazón.

ACUARIO (del 22 de enero al 21 de febrero)

Semana de comunicación y movimiento. La Luna en Aries en trígono a Marte en Sagitario te estimula mentalmente y te invita a compartir tus ideas. Aprovechá este impulso para expresarte y vincularte.

PISCIS (del 22 de febrero al 20 de marzo)

Energía favorable para enfocarte en tus recursos y proyectos personales. Sentís impulso para generar nuevas oportunidades y fortalecer tu autoestima. La acción sostenida trae resultados.

Fuente: Para Ti